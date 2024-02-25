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Враг атаковал один из спальных районов Херсона — в городе возник пожар

25 февраля 2024 11:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Враг атаковал один из спальных районов Херсона — в городе возник пожар
Спасатели ликвидируют пожар в Херсоне Фото: ГСЧС Херсонщины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские войска в ночь на 25 февраля атаковали один из спальных районов Херсона. В результате попадания вражеского снаряда произошел пожар в многоэтажке, начали гореть вещи на балконе одной из квартир.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС Украины.

Что известно об очередной атаке россиян на Херсон

Спасателям удалось быстро прибыть на место происшествия и потушить пожар, не допустив распространения огня в комнаты квартиры.

последствия обстрелов в Херсоне
Пожар в многоквартирном доме Херсона. Фото: ГСЧС Херсонщины

В свою очередь начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты 16 раз обстреляли Херсонскую городскую территориальную общину.

"Поражения зафиксированы в Херсоне и Садовом. Вследствие российских вражеских обстрелов за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной общине раненых нет", — отметил он.

последствия обстрелов в Херсоне
Скриншот сообщения из Telegram Романа Мрочко

Напомним, 22 февраля российские оккупанты нанесли удары по Херсону и населенным пунктам области. В результате были разрушены складское помещение и сотовая башня.

Также мы писали, что армия РФ 17 февраля атаковала Херсон. Спасатели достали погибшего мужчину с крыши дома.

Херсон
ГСЧС
взрыв
оккупанты
спасатели
война в Украине

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