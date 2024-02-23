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У Херсоні пролунали вибухи — що відомо

23 лютого 2024 11:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Херсоні 23 лютого — що відомо
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У середмісті Херсона у п'ятницю, 23 лютого, пролунало декілька потужних вибухів. Російські окупанти обстрілюють місто з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Telegram

Він закликав жителів міста не перебувати на вулиці, а перебувати в укриттях. 

вибухи у Херсоні
Скриншот допису з Telegram Романа Мрочко

Нічні обстріли Херсона 23 лютого

Також голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що вночі 23 лютого в Херсоні було неспокійно, адже ворог обстрілював місто масованим вогнем.

"Під ударом опинився Таврійський мікрорайон. "Прильоти" були по складському приміщенню, гаражах та оселях херсонців. Подекуди на місцях обстрілів вирували пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці. Також ворожими снарядами пошкоджено будинки й автомобілі", — додав посадовець.

За його словами, постраждалих серед місцевих жителів немає.

Нагадаємо, через нічні ворожі удари по Дніпру було вщент зруйновано декілька квартир у багатоповерховому будинку, житлові будинки та підприємства. Також внаслідок російської атаки є поранені. 

Також ми писали, що в Одесі рятувальники завершили пошукову операцію на місці російської атаки, яка сталася ввечері 22 лютого. Через ворожий обстріл в місті загинуло троє осіб. 

Херсон
вибух
війна в Україні
Олександр Прокудін

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