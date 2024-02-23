Військовий льотчик розповів про особливість роботи бомбардувальника Су-24МР

Український льотчик Євген Булацик. Фото: скриншот з відео

Надзвуковий тактичний бомбардувальник Су-24МР здійснює запуски ракет Storm Shadow, для того щоб вражати найбільш важливі та захищені цілі ворога. Завдяки такій техніці українські військові й надалі знищуватимуть окупантів, які прийшли на нашу землю.

Полковник, командир 7-ї бригади тактичної авіації, пілот першого класу Євген Булацик в інтерв'ю журналістам "Голосу Америки" розповів про бойову роботу літака.

Чи складно пілоту перевчитися керувати іншим літаком

За словами військового, для льотчика найголовніше — це мати досвід польотів "за різних видів підготовки, за різних метеоумов".

"Наприклад, літак Су-24 вважався надскладним літаком, і за часів Радянського Союзу за нього садили льотчиків тільки з рівнем підготовки не нижче другого класу", — пояснив він.

Булацик додав, що пізніше в Україні почали залучати до польотів і льотчиків, які мають менший нальот та рівень підготовки, проте всі вони змогли довести, що постійны польоти та відпрацювання навичок дають свою високу ефективність, тому пілоти швидко опанували цей бомбардувальник.

"Я не бачу жодних проблем, складнощів перевчитися на будь-який інший літак західного зразка, європейського чи американського — це неважливо. Єдине, єдине, що може трохи бути (проблемою), і то не тривалий час — це мовна підготовка", — запевнив льотчик.

Яка допомога потрібна Україні найбільше

Командир наголосив, що наразі Україні потрібна допомога для всіх напрямів, від зброї до фінансової підтримки.

"Хтось може надати боєприпаси, зброю. Хтось може надати, або може й продати. Це все нам зараз потрібно. Ми не просимо, щоб нам це давали. Ми готові (брати) в кредит. Ми готові на будь-яку допомогу. І ми, українці — чесний народ. Рано чи пізно ми віддамо. Дайте нам час, і ми то все відпрацюємо, ми повернемо всі борги. Ми віддамо сторицею. Дайте нам право захистити своє. Нам чужого не треба!" — сказав Булацик.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому можна побачити навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16. Ці літаки мають зв'явитися в українському небі влітку цього року.

Також ми писали, що перша група українських пілотів завершить навчання на F-16 до літа 2024 року.