Стало відомо, коли перша група українських пілотів завершить навчання на F-16

Навчання на літаках F-16. Фото: DEFENSE EXPRESS

Перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 США до літа 2024 року. Почали навчатися військові у середині жовтня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Національної гвардії штату Аризона.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Зазначається, що перша група українських пілотів розпочала навчання у середині жовтня 2023 року на базі 162-го винищувального авіакрила в Тусоні, штат Аризона.З самого початку у Пентагоні заявляли, що такі навчання триватимуть кілька місяців.

За словами речниці Національної гвардії Арізони Ерін Ханніган, друга група з чотирьох інших пілотів почала навчання в січні. А третя група зараз вивчає англійську мову, яка необхідна для польотів на винищувачах.

"Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точний графік залежить від прогресу програми", — сказала Ханніган.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Україна отримає перші винищувачі F-16 вже влітку 2024 року. Водночас українська влада розраховує, що 12 пілотів завершать навчання на винищувачах до кінця фінансового року.

Додамо, речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що наразі триває підготовка інфраструктури до зберігання літаків F-16, щоб запобігти руйнівним наслідкам внаслідок ворожих обстрілів.