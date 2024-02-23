Военный летчик рассказал об особенности работы бомбардировщика Су-24МР

Украинский летчик Евгений Булацик. Фото: скриншот с видео

Сверхзвуковой тактический бомбардировщик Су-24МР осуществляет запуск ракет Storm Shadow для того, чтобы поражать наиболее важные и защищенные цели врага. Благодаря такой технике украинские военные и дальше будут уничтожать пришедших на нашу землю оккупантов.

Полковник, командир 7-й бригады тактической авиации, пилот первого класса Евгений Булацик в интервью журналистам "Голоса Америки" рассказал о боевой работе самолета.

Сложно ли пилоту переучиться управлять другим самолетом

По словам военного, для летчика самое главное - это иметь опыт полетов "при различных видах подготовки, при различных метеусловиях".

"Например, самолет Су-24 считался сверхсложным самолетом, и во времена Советского Союза за него сажали летчиков только с уровнем подготовки не ниже второго класса", — объяснил он.

Булацик добавил, что позже в Украине начали привлекать к полетам и летчиков, которые имеют меньший налет и уровень подготовки, однако все они смогли доказать, что постоянные полеты и отработка навыков дают свою высокую эффективность, поэтому пилоты быстро овладели этим бомбардировщиком.

"Я не вижу никаких проблем, сложностей переучиться на любой другой самолет западного образца, европейского или американского — это неважно. Единственное, единственное, что может немного быть (проблемой), и то недолго — это языковая подготовка", — отметил летчик.

Какая помощь нужна Украине больше всего

Командир подчеркнул, что сейчас Украине нужна помощь для всех направлений, от оружия до финансовой поддержки.

"Кто-то может предоставить боеприпасы, оружие. Кто-то может предоставить или может и продать. Это все нам сейчас нужно. Мы не просим, чтобы нам это давали. Мы готовы (брать) в кредит. Мы готовы на любую помощь. И мы, украинцы — честный народ. Рано или поздно мы отдадим. Дайте нам время, и мы все отработаем, мы вернем все долги. Мы отдадим сторицей. Дайте нам право защитить свое. Нам чужого не надо!" — сказал Булацик.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16. Эти самолеты должны появится в украинском небе летом этого года.

Также мы писали, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 к лету 2024 года.