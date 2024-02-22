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В Одесі пролунали вибухи — російські бомбардувальники запустили ракети

22 лютого 2024 23:01
оновлено: 23:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Одесі пролунали вибухи — російські бомбардувальники запустили ракети
Ту-22 йде на зліт. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі повторно пролунали вибухи. Російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-22 провели пуск ракет Х-22 з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві пабліки.

Російські бомбардувальники обстрілюють Одесу

За повідомленням ПС ЗСУ, ворожі бомбардувальники вийшли на пускові рубежі, і провели пуск ракет на південні регіони України. Виліт літаків відбувся з аеродрому "Енгельс".

В Одесі пролунали вибухи — російські бомбардувальники запустили ракети
Джерело: Telegram

Про пуски повідомляють й журналісти Новини.LIVE в Одесі. 

В Одесі пролунали вибухи — російські бомбардувальники запустили ракети
Джерело: Telegram

В місті та області лунають вибухи. Під обстрілами опинилися Чорноморськ та Ізмаїл.

В Одесі пролунали вибухи — російські бомбардувальники запустили ракети
Джерело: Telegram
В Одесі пролунали вибухи — російські бомбардувальники запустили ракети
Джерело: Telegram
В Одесі пролунали вибухи — російські бомбардувальники запустили ракети
Джерело: Telegram

Наразі літаки повертаються на аеродром. 

В Одесі пролунали вибухи — російські бомбардувальники запустили ракети
Джерело: Telegram

Станом на 23:17 карта повітряних тривог виглядає так. На південному сході спостерігається загроза БПЛА Shahed-136:

В Одесі пролунали вибухи — російські бомбардувальники запустили ракети
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Одеса до ракетного обстрілу перебувала під нальотом безпілотників Shahed-136, які намагалися перехопити засоби ППО. 

Незадовго до цього гучні вибухи пролунали у Херсоні: російська армія обстрілювала місто з тимчасово окупованого лівобережжя області. 

Одеса
вибух
повітряна тривога

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