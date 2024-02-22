В Одесі пролунали вибухи — російські бомбардувальники запустили ракети

Ту-22 йде на зліт. Фото: росЗМІ

В Одесі повторно пролунали вибухи. Російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-22 провели пуск ракет Х-22 з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та місцеві пабліки.

Російські бомбардувальники обстрілюють Одесу

За повідомленням ПС ЗСУ, ворожі бомбардувальники вийшли на пускові рубежі, і провели пуск ракет на південні регіони України. Виліт літаків відбувся з аеродрому "Енгельс".

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Про пуски повідомляють й журналісти Новини.LIVE в Одесі.

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В місті та області лунають вибухи. Під обстрілами опинилися Чорноморськ та Ізмаїл.

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Джерело: Telegram

Наразі літаки повертаються на аеродром.

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Станом на 23:17 карта повітряних тривог виглядає так. На південному сході спостерігається загроза БПЛА Shahed-136:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Одеса до ракетного обстрілу перебувала під нальотом безпілотників Shahed-136, які намагалися перехопити засоби ППО.

Незадовго до цього гучні вибухи пролунали у Херсоні: російська армія обстрілювала місто з тимчасово окупованого лівобережжя області.