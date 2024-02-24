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Військові показали вправну роботу ППО у другу річницю вторгнення РФ

24 лютого 2024 18:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Військові показали вправну роботу ППО у другу річницю вторгнення РФ
Збройні сили України збивають ударні дрони. Фото ілюстративне: НГУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В другу річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації загарбники здійснили чергову спробу обстріляти Україну. Втім, українські захисники вкотре показали свою вправність і захистили мирних людей від ворожих ракет і снарядів.

Відео відмінної роботи протиповітряної оборони ЗСУ оприлюднив СтратКом 24 лютого 2024 року.

ППО захистила Україну на другу річницю вторгнення

"Росія не припиняла спроб атакувати Україну і в другу річницю широкомасштабного вторгнення", — повідомили в СтратКомі.

На відео можна побачити відмінну бойову роботу Повітряного командування "Південь" у ніч проти 24 лютого 2024 року.

На відео можна побачити, як засоби ППО вправно знищують ворожі об'єкти у нічному небі. В один момент можна побачити епічне збиття дрона-камікадзе, який рухався до своєї цілі.

"Дякуємо захисникам нашого неба!" — говориться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським захисникам неба за бойову роботу в ніч проти 24 лютого 2024 року. Він відзначив бійців повітряного командування "Південь".

Російські загарбники у ніч проти 24 лютого випустили по Україні п'ять ракет різного типу та 12 ударних дронів. Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів".

війна
Україна
ППО
дрони
2 роки війни

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