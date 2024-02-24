В Повітряних Силах показали майстерну роботу української ППО під час нічної атаки РФ

Робота української ППО. Фото: Суспільне

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським захисникам неба за бойову роботу в ніч проти 24 лютого 2024 року. Він відзначив бійців повітряного командування "Південь".

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram.

Збиття ворожих цілей в ніч проти 24 лютого

"Дякую захисникам неба повітряного командування "Південь" за чудову бойову роботу у ніч на 24 лютого 2024 року. Разом до перемоги!" — написав він.

На відео можна побачити, як українські захисники збивають ворожі "шахеди.

Зазначимо, що армія РФ в ніч проти 24 лютого випустила по Україні п'ять ракет та 12 ударних БпЛА. Проте силам ППО вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів".

Нагадаємо, поліція розпочала розслідування щодо атаки ударних дронів на Одесу. Як відомо, Росія завдала ударів по місту в ніч проти 24 лютого.