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В Повітряних Силах показали майстерну роботу української ППО під час нічної атаки РФ

24 лютого 2024 15:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Повітряних Силах показали майстерну роботу української ППО під час нічної атаки РФ
Робота української ППО. Фото: Суспільне
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук подякував українським захисникам неба за бойову роботу в ніч проти 24 лютого 2024 року. Він відзначив бійців повітряного командування "Південь".

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram.

Збиття ворожих цілей в ніч проти 24 лютого

"Дякую захисникам неба повітряного командування "Південь" за чудову бойову роботу у ніч на 24 лютого 2024 року. Разом до перемоги!" — написав він. 

На відео можна побачити, як українські захисники збивають ворожі "шахеди. 

Зазначимо, що армія РФ в ніч проти 24 лютого випустила по Україні п'ять ракет та 12 ударних БпЛА. Проте силам ППО вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів".

Нагадаємо, поліція розпочала розслідування щодо атаки ударних дронів на Одесу. Як відомо, Росія завдала ударів по місту в ніч проти 24 лютого. 

ППО
дрон Шахід-136
дрони
війна в Україні
атака
Повітряні Сили ЗСУ

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