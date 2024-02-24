Военные показали искусную работу ПВО во вторую годовщину вторжения РФ
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации захватчики предприняли очередную попытку обстрелять Украину. Впрочем, украинские защитники в очередной раз показали свою сноровку и защитили мирных людей от вражеских ракет и снарядов.
Видео отличной работы противовоздушной обороны ВСУ обнародовал СтратКом 24 февраля 2024 года.
ПВО защитила Украину на вторую годовщину вторжения
"Россия не пресекала попыток атаковать Украину и во вторую годовщину широкомасштабного вторжения", — сообщили в СтратКоме.
На видео можно увидеть отличную боевую работу Воздушного командования "Юг" в ночь на 24 февраля 2024 года.
На видео можно увидеть, как средства ПВО умело уничтожают враждебные объекты в ночном небе. В один момент можно увидеть эпическое сбивание дрона-камикадзе, который двигался к своей цели.
"Спасибо защитникам нашего неба!", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук поблагодарил украинских защитников неба за боевую работу в ночь на 24 февраля 2024 года. Он отметил бойцов воздушного командования "Юг".
Российские захватчики в ночь на 24 февраля выпустили по Украине пять ракет разного типа и 12 ударных дронов. Силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 12 "шахедов".
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