Вибухи у Києві зараз, у п'ятницю, 23 лютого - що відомо

Вибух у нічному місті. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи пролунали у п'ятницю, 23 лютого, у столиці України Києві. У цей час була оголошена повітряна тривога. Попередноьо у місті спрацювала система ППО.

Про це повідомили місцеві пабліки.

Вибухи у Києві 23 лютого

"Вибухи лунають в області", — писали у Telegram-каналах.

"Ще чути ППО на Київщині. Але скоро має бути все", — о 23:41 повідомив громадський діяч Андрій Смолій.

У цей же час у Києві та області повідомили про відбій повітряної тривоги.

Повітряна тривога у Києві 23 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 лютого внаслідок влучання у житловий будинок в Одесі виникла пожежа. Користувачі соцмереж поширили перші фото та відео місця, куди прилетів ворожий БпЛА.

Нагадаємо, в ніч проти 23 лютого ворог також атакував Одесу. В результаті обстрілу загинули троє людей.