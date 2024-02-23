Вибухи у Києві зараз, у п'ятницю, 23 лютого - що відомо

У Києві пролунали вибухи — що відомо
Вибухи пролунали у п'ятницю, 23 лютого, у столиці України Києві. У цей час була оголошена повітряна тривога. Попередноьо у місті спрацювала система ППО.
Про це повідомили місцеві пабліки.
Вибухи у Києві 23 лютого
"Вибухи лунають в області", — писали у Telegram-каналах.
"Ще чути ППО на Київщині. Але скоро має бути все", — о 23:41 повідомив громадський діяч Андрій Смолій.
У цей же час у Києві та області повідомили про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, 23 лютого внаслідок влучання у житловий будинок в Одесі виникла пожежа. Користувачі соцмереж поширили перші фото та відео місця, куди прилетів ворожий БпЛА.
Нагадаємо, в ніч проти 23 лютого ворог також атакував Одесу. В результаті обстрілу загинули троє людей.
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