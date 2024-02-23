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У Києві пролунали вибухи — що відомо

23 лютого 2024 23:45
оновлено: 00:06
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи у Києві зараз, у п'ятницю, 23 лютого - що відомо
Вибух у нічному місті. Фото ілюстративне: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи пролунали у п'ятницю, 23 лютого, у столиці України Києві. У цей час була оголошена повітряна тривога. Попередноьо у місті спрацювала система ППО.

Про це повідомили місцеві пабліки.

Вибухи у Києві 23 лютого

"Вибухи лунають в області", — писали у Telegram-каналах.

"Ще чути ППО на Київщині. Але скоро має бути все", — о 23:41 повідомив громадський діяч Андрій Смолій.

У цей же час у Києві та області повідомили про відбій повітряної тривоги.

У Києві пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Повітряна тривога у Києві 23 лютого. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 лютого внаслідок влучання у житловий будинок в Одесі виникла пожежа. Користувачі соцмереж поширили перші фото та відео місця, куди прилетів ворожий БпЛА.

Нагадаємо, в ніч проти 23 лютого ворог також атакував Одесу. В результаті обстрілу загинули троє людей.

Київ
війна
вибух
ППО
атака

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