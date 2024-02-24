У Повітряних силах назвали кількість знищених дронів та ракет цієї ночі

Робота мобільних груп ППО. Фото: facebook.com/serhiynaiev

Російські загарбники у ніч проти 24 лютого випустили по Україні п'ять ракет різного типу та 12 ударних дронів. Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів".

Про це повідомили пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Скільки ворожих цілей знищила ППО цієї ночі

У відомстві розповіли, що сьогодні вночі окупанти атакували Україну різними типами озброєння:

двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (з Ростовської обл.),

трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з тимчасово окупованої частини Херсонської області),

12 ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

"В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах наголосили, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Скриншот допису Повітряних сил в Telegram

Нагадаємо, пізно ввечері 23 лютого росіяни знову атакували Одесу. Внаслідок обстрілу ворожий безпілотник влучив в житловий будинок.Одна людина загинула, ще троє поранених перебувають у важкому стані.

Також раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок влучання у житловий будинок в Одесі виникла пожежа. Користувачі соцмереж поширили перші фото та відео місця, куди прилетів ворожий БпЛА.