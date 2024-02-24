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У Повітряних силах назвали кількість знищених дронів та ракет цієї ночі

24 лютого 2024 08:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Повітряних силах назвали кількість знищених дронів та ракет цієї ночі
Робота мобільних груп ППО. Фото: facebook.com/serhiynaiev
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські загарбники у ніч проти 24 лютого випустили по Україні п'ять ракет різного типу та 12 ударних дронів. Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів".

Про це повідомили пресслужба Повітряних сил у Telegram. 

Скільки ворожих цілей знищила ППО цієї ночі

У відомстві розповіли, що сьогодні вночі окупанти атакували Україну різними типами озброєння:

  • двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (з Ростовської обл.),
  • трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з тимчасово окупованої частини Херсонської області),
  • 12 ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

"В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні. 

У Повітряних силах наголосили, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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Скриншот допису Повітряних сил в Telegram

Нагадаємо, пізно ввечері 23 лютого росіяни знову атакували Одесу.  Внаслідок обстрілу ворожий безпілотник влучив в житловий будинок.Одна людина загинула, ще троє поранених перебувають у важкому стані. 

Також раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок влучання у житловий будинок в Одесі виникла пожежа. Користувачі соцмереж поширили перші фото та відео місця, куди прилетів ворожий БпЛА.

обстріли
ППО
ракети
дрони
війна в Україні

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