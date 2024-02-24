У Повітряних силах назвали кількість знищених дронів та ракет цієї ночі
Російські загарбники у ніч проти 24 лютого випустили по Україні п'ять ракет різного типу та 12 ударних дронів. Сили ППО знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів".
Про це повідомили пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Скільки ворожих цілей знищила ППО цієї ночі
У відомстві розповіли, що сьогодні вночі окупанти атакували Україну різними типами озброєння:
- двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (з Ростовської обл.),
- трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з тимчасово окупованої частини Херсонської області),
- 12 ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
"В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах наголосили, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Нагадаємо, пізно ввечері 23 лютого росіяни знову атакували Одесу. Внаслідок обстрілу ворожий безпілотник влучив в житловий будинок.Одна людина загинула, ще троє поранених перебувають у важкому стані.
Також раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок влучання у житловий будинок в Одесі виникла пожежа. Користувачі соцмереж поширили перші фото та відео місця, куди прилетів ворожий БпЛА.
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