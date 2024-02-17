Войска РФ понесли значительные потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке

Российские солдаты. Иллюстративное фото: росСМИ

В Авдеевке на Донетчине критические потери понесли подразделения российского Главного разведывательного управления Генштаба. Спецподразделения бросили на "мясные штурмы" и на выполнение задач, к которым бойцы не были подготовлены.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в субботу, 17 февраля.

Потери российских оккупантов под Авдеевкой

По данным Центра нацсопротивления, из-за больших потерь в личном составе россиян в боях под Авдеевкой, командование ВС РФ отправило элитные подразделения Главного разведывательного управления Генштаба в город для усиления.

Спецвойска участвовали в штурмовых операциях, к которым они не были готовы.

"Из-за привлечения подготовленного личного состава спецподразделений ГРУ к нетипичным задачам фактически частично потеряли боевые способности лучшие подразделения ГРУ ВС РФ", — указали в Центре нацсопротивления.

Украинские воины разбили подразделения ГРУ на подготовленных позициях в Авдеевке.

Напомним, под Авдеевкой против сил Третьей отдельной штурмовой бригады воюет не менее 15 тысяч российских солдат. Однако воины ВСУ дают достойный отпор врагу и "стерли" 74-ю и 114-ю отдельные мотострелковые бригады России во время упорных боев.

Также мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал вывести войска из Авдеевки. Пограничник "Леший" рассказал, как происходили тяжелые сражения с врагом в городе.