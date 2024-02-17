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Войска РФ понесли значительные потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке

17 февраля 2024 15:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Войска РФ понесли значительные потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке
Российские солдаты. Иллюстративное фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Авдеевке на Донетчине критические потери понесли подразделения российского Главного разведывательного управления Генштаба. Спецподразделения бросили на "мясные штурмы" и на выполнение задач, к которым бойцы не были подготовлены.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в субботу, 17 февраля.

Потери российских оккупантов под Авдеевкой

По данным Центра нацсопротивления, из-за больших потерь в личном составе россиян в боях под Авдеевкой, командование ВС РФ отправило элитные подразделения Главного разведывательного управления Генштаба в город для усиления.

Спецвойска участвовали в штурмовых операциях, к которым они не были готовы.

"Из-за привлечения подготовленного личного состава спецподразделений ГРУ к нетипичным задачам фактически частично потеряли боевые способности лучшие подразделения ГРУ ВС РФ", — указали в Центре нацсопротивления.

Украинские воины разбили подразделения ГРУ на подготовленных позициях в Авдеевке.

Напомним, под Авдеевкой против сил Третьей отдельной штурмовой бригады воюет не менее 15 тысяч российских солдат. Однако воины ВСУ дают достойный отпор врагу и "стерли" 74-ю и 114-ю отдельные мотострелковые бригады России во время упорных боев.

Также мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал вывести войска из Авдеевки. Пограничник "Леший" рассказал, как происходили тяжелые сражения с врагом в городе.

россияне
Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
Россия

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