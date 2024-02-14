Взрывы на Донетчине — россияне убили двух человек во время обстрела Николаевки

Разрушение в частном дворе в Николаевке. Фото: Telegram / Вадим Филашкин

Оккупанты нанесли очередной удар по Николаевке на Донетчине в среду, 14 февраля. В результате вражеской атаки погибли два человека и еще один человек пострадал.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

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Вражеский удар по Николаевке 14 февраля

Один из городов Донецкой области попал под обстрел в 14:00 14 февраля. Под прицелом захватчиков снова оказалась жилая застройка Николаевки.

В результате атаки погибли два человека, женщины 62 и 74 лет. Также пострадал еще один человек, получив ранения.

В настоящее время продолжается выяснения всех последствий обстрела города.

Скриншот поста Филашкина

Напомним, российская армия дважды обстреляла Селидово Донецкой области ночью 14 февраля. В результате удара разрушены многоквартирный дом и больница.

Число пострадавших достигло 12 человек, а погибли три человека.