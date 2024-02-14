Взрывы на Донетчине — россияне убили двух человек во время обстрела Николаевки
Оккупанты нанесли очередной удар по Николаевке на Донетчине в среду, 14 февраля. В результате вражеской атаки погибли два человека и еще один человек пострадал.
Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин в Telegram.
Вражеский удар по Николаевке 14 февраля
Один из городов Донецкой области попал под обстрел в 14:00 14 февраля. Под прицелом захватчиков снова оказалась жилая застройка Николаевки.
В результате атаки погибли два человека, женщины 62 и 74 лет. Также пострадал еще один человек, получив ранения.
В настоящее время продолжается выяснения всех последствий обстрела города.
Напомним, российская армия дважды обстреляла Селидово Донецкой области ночью 14 февраля. В результате удара разрушены многоквартирный дом и больница.
Число пострадавших достигло 12 человек, а погибли три человека.
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