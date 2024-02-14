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Взрывы на Донетчине — россияне убили двух человек во время обстрела Николаевки

14 февраля 2024 18:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Взрывы на Донетчине — россияне убили двух человек во время обстрела Николаевки
Разрушение в частном дворе в Николаевке. Фото: Telegram / Вадим Филашкин
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Оккупанты нанесли очередной удар по Николаевке на Донетчине в среду, 14 февраля. В результате вражеской атаки погибли два человека и еще один человек пострадал.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

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Один из городов Донецкой области попал под обстрел в 14:00 14 февраля. Под прицелом захватчиков снова оказалась жилая застройка Николаевки.

В результате атаки погибли два человека, женщины 62 и 74 лет. Также пострадал еще один человек, получив ранения.

В настоящее время продолжается выяснения всех последствий обстрела города.

Скриншот сообщения Филашкина
Скриншот поста Филашкина

Напомним, российская армия дважды обстреляла Селидово Донецкой области ночью 14 февраля. В результате удара разрушены многоквартирный дом и больница.

Число пострадавших достигло 12 человек, а погибли три человека.

война
россияне
Украина
Донецкая область
обстрелы
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