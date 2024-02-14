Обстріл Селидового — відомо про трьох загиблих

Наслідки обстрілу Селидового. Фото: t.me/selidyvskamva

У місті Селидове Донецької області зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російського обстрілу вночі, 14 лютого. Наразі відомо, що окупанти вбили трьох людей.

Про це повідомила Селидівська МВА.

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У МВА зазначили, що вночі, з 13 на 14 лютого, загарбники поцілили по цивільних об'єктах м. Селидове.

"В результаті чого поранення дістали 12 мешканців (четверо з них діти). Загинули три цивільні особи (одна з них дитина)", — йдеться у повідомленні.

До того ж ворог пошкодив дев'ять багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.

Допис Селидівської МВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російські окупанти обстріляли Селидове Донецької області. Начальник місцевої ОВА Вадим Філашкін розповів, що ворог цілився у п'ятиповерхівку.

Також він опублікував відео з лікарні, по якій вдарили росіяни. За словами Філашкіна, близько 100 пацієнтів перевезли до лікарень Покровська і Мирнограда.