Вибухи на Дніпропетровщині — в ОДА розповіли про важкі наслідки ворожих обстрілів
В Дніпропетровській ОДА розповіли про важкі наслідки ворожих обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області. Армія Росії протягом дня 18 разів запускала по ньому дрони-камікадзе та провела три артилерійські обстріли.
Про це заявив голова ОВА Сергій Лисак сьогодні, 12 лютого.
Обстріл росіянами Дніпропетровщини
За його словами, російські війська сьогодні атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Внаслідок обстрілу уламкових поранень зазнала 73-річна жінка, яку ушпиталили в стані середньої тяжкості.
"Понівечена агрофірма. Пошкоджені майже два десятки приватних будинків та 11 господарських споруд. А ще авто, газогони та високовольтна лінія", — резюмує Лисак.
Також чиновник додав, що після нічного нальоту дронів на Павлоградський район, в частину домівок вдалося повернути світло та відновити роботу всіх котелень. Наразі знеструмленими залишаються майже 15 тисяч абонентів.
Нагадаємо, раніше в передмісті Дніпра пролунали вибухи під час атаки на область ворожих безпілотників Shahed-136. Внаслідок вибухів Павлоградський район було знеструмлено.
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