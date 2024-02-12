Вибухи на Дніпропетровщині — в ОДА розповіли про важкі наслідки ворожих обстрілів

Один з понівечених будинків на Дніпропетровщині. Фото: Telegram Сергія Лисака

В Дніпропетровській ОДА розповіли про важкі наслідки ворожих обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області. Армія Росії протягом дня 18 разів запускала по ньому дрони-камікадзе та провела три артилерійські обстріли.

Про це заявив голова ОВА Сергій Лисак сьогодні, 12 лютого.

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Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Джерело: Telegram Сергія Лисака

За його словами, російські війська сьогодні атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Внаслідок обстрілу уламкових поранень зазнала 73-річна жінка, яку ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Джерело: Telegram Сергія Лисака

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Джерело: Telegram Сергія Лисака

"Понівечена агрофірма. Пошкоджені майже два десятки приватних будинків та 11 господарських споруд. А ще авто, газогони та високовольтна лінія", — резюмує Лисак.

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області. Джерело: Telegram Сергія Лисака

Також чиновник додав, що після нічного нальоту дронів на Павлоградський район, в частину домівок вдалося повернути світло та відновити роботу всіх котелень. Наразі знеструмленими залишаються майже 15 тисяч абонентів.

Нагадаємо, раніше в передмісті Дніпра пролунали вибухи під час атаки на область ворожих безпілотників Shahed-136. Внаслідок вибухів Павлоградський район було знеструмлено.