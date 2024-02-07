У Дніпропетровській області окупанти атакували безпілотником поліцейське авто

Автомобіль поліцейських, який атакували окупанти. Фото: t.me/mvs_ukraine

Російські окупанти у середу, 7 лютого, атакували Дніпропетровську область. Ворог поцілив безпілотником по поліцейському автомобілі.

Про це повідомляє МВС України.

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Близько 13:30 до поліції надійшов виклик про влучання дроном по цивільному автомобілю та поранення двох людей.

"Група поліцейських відразу направилася на місце. Дорогою поліцейські почули звуки безпілотника, який наближався до них", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зупинили авто та укрилися в безпечному місці.

Автомобіль поліцейських, який атакували окупанти. Фото: t.me/mvs_ukraine

Автомобіль поліцейських, який атакували окупанти. Фото: t.me/mvs_ukraine

В цей час російський дрон влучив в їх транспорт та вибухнув. Автомобіль поліцейських зазнав значних пошкоджень. На щастя, вони не постраждали.

Допис МВС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у середу, 7 лютого, російські окупанти обстріляли ракетами Україну. Під прицілом був і Харків, а саме Слобідський район міста. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, інформація про загиблих наразі відсутня. До того ж внаслідок ранкового ракетного удару по Києві кількість постраждалих зросла до 40 людей. Крім того, чотири людини загинули. Також окупанти завдали удару по промисловому об'єкту у Дрогобичі Львівської області. У будівлі спалахнула пожежа, обійшлося без постраждалих.

Під ворожим ударом опинився також Миколаїв. Внаслідок обстрілу є поранені, також пошкоджені понад 20 будинків.