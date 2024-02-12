Взрывы в Днепропетровской области — в ОГА рассказали о тяжелых последствиях вражеских обстрелов

Один из поврежденных домов в Днепропетровской области. Фото: Telegram Сергея Лысака

В Днепропетровской ОГА рассказали о тяжелых последствиях вражеских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области. Армия России в течение дня 18 раз запускала по нему дроны-камикадзе и провела три артиллерийских обстрела.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Лысак сегодня, 12 февраля.

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Последствия обстрелов Днепропетровской области. Источник: Telegram Сергея Лысака

По его словам, российские войска сегодня атаковали Никополь, Марганецкую, Мировскую и Покровскую громады. В результате обстрела осколочные ранения получила 73-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Источник: Telegram Сергея Лысака

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Источник: Telegram Сергея Лысака

"Повреждена агрофирма. Повреждено почти два десятка частных домов и 11 хозяйственных сооружений. А еще авто, газопроводы и высоковольтная линия", — резюмирует Лысак.

Последствия обстрелов Днепропетровской области. Источник: Telegram Сергея Лысака

Также чиновник добавил, что после ночного налета дронов на Павлоградский район, в часть домов удалось вернуть свет и возобновить работу всех котельных. В настоящее время обесточенными остаются около 15 тысяч абонентов.

Напомним, ранее в пригороде Днепра прогремели взрывы во время атаки на область вражеских беспилотников Shahed-136. В результате взрывов Павлоградский район был обесточен.