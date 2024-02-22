В режимі нон-стоп — Третя штурмова показала кадри ліквідації ворога під Авдіївкою

Бійці Третьої штурмової бригади. Фото ілюстративне: t.me/ab3army

На Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада продовжує знищувати живу силу ворога. Зокрема, бійці Другого механізовано батальйону ефективно використовують ударні дрони для знищення техніки і живої сили ворога.

Відео ураження російських загарбників за допомогою БпЛА оприлюднила у Telegram бригада у четвер, 22 лютого.

Українські військові знищують ворога

"Добірка з бойових вильотів над фронтовим містом. Знищення чисельної живої сили противника, ураження ворожої техніки, пікапів, багі та російського ПТУРа", — говориться у повідомленні.

Ефективна робота українських військових стала можливою завдяки плідній роботі підрозділу ударних дронів Lumiere group. Працювали бійці 2-го мехбату Третьої штурмової.

Також ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав вивести війська з Авдіївки.

За словами українських військових, втрати загарбників в Авдіївці рекордні за два роки повномасштабного вторгнення.