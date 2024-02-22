В режимі нон-стоп — Третя штурмова показала кадри ліквідації ворога під Авдіївкою
На Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада продовжує знищувати живу силу ворога. Зокрема, бійці Другого механізовано батальйону ефективно використовують ударні дрони для знищення техніки і живої сили ворога.
Відео ураження російських загарбників за допомогою БпЛА оприлюднила у Telegram бригада у четвер, 22 лютого.
Українські військові знищують ворога
"Добірка з бойових вильотів над фронтовим містом. Знищення чисельної живої сили противника, ураження ворожої техніки, пікапів, багі та російського ПТУРа", — говориться у повідомленні.
Ефективна робота українських військових стала можливою завдяки плідній роботі підрозділу ударних дронів Lumiere group. Працювали бійці 2-го мехбату Третьої штурмової.
Також ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав вивести війська з Авдіївки.
За словами українських військових, втрати загарбників в Авдіївці рекордні за два роки повномасштабного вторгнення.
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