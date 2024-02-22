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В режимі нон-стоп — Третя штурмова показала кадри ліквідації ворога під Авдіївкою

22 лютого 2024 10:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В режимі нон-стоп — Третя штурмова показала кадри ліквідації ворога під Авдіївкою
Бійці Третьої штурмової бригади. Фото ілюстративне: t.me/ab3army
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада продовжує знищувати живу силу ворога. Зокрема, бійці Другого механізовано батальйону ефективно використовують ударні дрони для знищення техніки і живої сили ворога.

Відео ураження російських загарбників за допомогою БпЛА оприлюднила у Telegram бригада у четвер, 22 лютого.

Українські військові знищують ворога

"Добірка з бойових вильотів над фронтовим містом. Знищення чисельної живої сили противника, ураження ворожої техніки, пікапів, багі та російського ПТУРа", — говориться у повідомленні. 

Ефективна робота українських військових стала можливою завдяки плідній роботі підрозділу ударних дронів Lumiere group.  Працювали бійці 2-го мехбату Третьої штурмової. 

Також ми писали про те, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав вивести війська з Авдіївки.

За словами українських військових, втрати загарбників в Авдіївці рекордні за два роки повномасштабного вторгнення. 

війна
Україна
дрони
Авдіївка
штурмова бригада

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