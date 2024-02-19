В Третьей штурмовой рассказали о рекордных потерях России в боях за Авдеевку

Командир подразделения Terra в составе 3-й ОШБр Николай "Абдула" Волохов. Фото: УП

Перед российскими оккупационными войсками была поставлена цель — любой ценой "взять" Авдеевку, поэтому они несли бешеные потери. По словам украинских военных, потери захватчиков в Авдеевке рекордные за два года полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал командир подразделения Terra в составе 3-й ОШБр Николай "Абдула" Волохов в эфире Радио Свобода в понедельник, 19 февраля.

Россияне понесли рекордные потери в Авдеевке

По словам Волохова, потери россиян в Авдеевке рекордные за два года полномасштабной войны. Он рассказал, что столько оккупантов Силы обороны не уничтожали даже в Херсонской области.

"Столько мы не уничтожали в Херсонской области, столько мы не уничтожали на Бахмутском направлении. Причем это потери не только в количественном составе. Намолотили за период пребывания здесь до четырех тысяч личного состава, уничтожили за сотню единиц бронетехники", — говорится в сообщении "Абдулы".

В то же время военный отметил, что столь масштабные потери возле Авдеевки ударили по наступательному потенциалу войск противника. Враг пытается продвинуться вперед, но ничего не удается.

Кроме того, Волохов отметил, что отступление — это самый рискованный момент на войне, а выход из Авдеевки называет очень успешным.

"Враг пытался нанести нам потери во время любого маневра, будь то фланговый маневр или уход, наступление. Ты всегда несешь повышенные потери, потому что ты выходишь с позиции, и логистика — это всегда тот момент, который является самым рискованным, потому что ты должен выйти из укрытия для реализации определенного видения", — пояснил он.

Ранее аналитики DeepState констатировали, что последние дни позиции на "Зените" были в полном окружении, "основные силы ушли с позиций, но выйти удалось не всем". Вывод войск из Авдеевки был настолько успешным, насколько позволяли обстоятельства, говорили в ОСУО "Таврия". И украинская сторона, и западные разведки и журналисты говорят, что Россия захватила Авдеевку ценой очень больших потерь.

Напомним, 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Комментируя такое решение, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет все оккупированные территории, главное, чтобы все в это верили, потому что это факт.

В то же время заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что сегодня Авдеевка для россиян является самым большим кладбищем.

По данным командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, украинские военные за все время обороны Авдеевки ликвидировали более 47 тысяч российских оккупантов.