В режиме нон-стоп — Третья штурмовая показала кадры ликвидации врага под Авдеевкой

Бойцы Третьей штурмовой бригады. Фото иллюстративный: t.me/ab3army

На Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада продолжает уничтожать живую силу врага. В частности, бойцы Второго механизированного батальона эффективно используют ударные дроны для уничтожения техники и живой силы врага.

Видео поражения российских захватчиков с помощью БпЛА обнародовала в Telegram бригада в четверг, 22 февраля.

Украинские военные уничтожают врага

"Подборка по боевым вылетам над фронтовым городом. Уничтожение численной живой силы противника, поражение вражеской техники, пикапов, баги и российского ПТУРа", — говорится в сообщении.

Эффективная работа украинских военных стала возможной благодаря плодотворной работе подразделения ударных дронов Lumiere group. Работали бойцы 2-го мехбата Третьей штурмовой.

Также мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал вывести войска из Авдеевки.

По словам украинских военных, потери захватчиков в Авдеевке рекордны за два года полномасштабного вторжения.