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В режиме нон-стоп — Третья штурмовая показала кадры ликвидации врага под Авдеевкой

22 февраля 2024 10:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В режиме нон-стоп — Третья штурмовая показала кадры ликвидации врага под Авдеевкой
Бойцы Третьей штурмовой бригады. Фото иллюстративный: t.me/ab3army
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

На Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада продолжает уничтожать живую силу врага. В частности, бойцы Второго механизированного батальона эффективно используют ударные дроны для уничтожения техники и живой силы врага.

Видео поражения российских захватчиков с помощью БпЛА обнародовала в Telegram бригада в четверг, 22 февраля.

Украинские военные уничтожают врага

"Подборка по боевым вылетам над фронтовым городом. Уничтожение численной живой силы противника, поражение вражеской техники, пикапов, баги и российского ПТУРа", — говорится в сообщении.

Эффективная работа украинских военных стала возможной благодаря плодотворной работе подразделения ударных дронов Lumiere group. Работали бойцы 2-го мехбата Третьей штурмовой.

Также мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал вывести войска из Авдеевки.

По словам украинских военных, потери захватчиков в Авдеевке рекордны за два года полномасштабного вторжения.

война
Украина
дроны
Авдеевка
штурмовая бригада

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