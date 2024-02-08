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ССО взяли під контроль позицію росіян на панівній висоті — подробиці

8 лютого 2024 10:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ССО взяли під контроль позицію росіян на панівній висоті — подробиці
Удар ССО по оперативному пункту противника. Фото: скриншот з відео ССО
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України провели складну та ефективну спецоперацію "Говерла". Українські воїни вибили окупантів з опорного пункту та встановили повний контроль над ним, а також взяли в полон двох загарбників.

Про це повідомила пресслужба ССО в четвер, 8 лютого.

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На одному з напрямків фронту військові ССО здійснили успішну операцію, завдяки якій оперативно-тактичне становище ЗСУ покращилося.

Головною ціллю бійців було захоплення опорного пункту загарбників на панівній висоті. Як вказує пресслужба ССО, взяти його під контроль Силам оборони не вдавалося протягом декількох місяців.

Зазначається, що українські солдати ССО склали ретельний план дій та розпочали операцію у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

"Під прикриттям засобів вогневої підтримки, РЕБ та БпЛА оператори висунулися для проведення спеціальних дій. Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон", — йдеться в повідомленні Сил спецоперацій.

Бійці ССО провели зачистку опорного пункту та встановили повний контроль над опорним пунктом. Згодом на висоту були заведені окремі підрозділи Сил оборони.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку ССО провели успішну атаку по опорних пунктах росіян, внаслідок чого було знищено ворожих солдатів.

Додамо, воїни ССО ліквідували два ворожих "Гради" на Південному напрямку фронту. Українські захисники завдали успішних ударів по реактивних системах залпового вогню окупантів БМ-21 "Град".

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