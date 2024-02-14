В ISW пояснили, як окупанти намагаються використовувати радянську теорію глибокого бою

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що російські окупанти намагаються відновити маневр на полі бою за допомогою радянської теорії глибокого бою. Однак наразі загарбникам не вдається цього зробити через сучасні можливості ЗСУ.

Про це йдеться у звіті ISW.

Читайте також:

Радянська теорія глибокого бою

Машовець заявив, що росіяни планують застосувати цю теорію для оперативного планування, щоб швидко прорвати українську оборону, але їм не вдається досягти ефекту радянських операцій глибокого бою.

В ISW зазначили, що теорія глибокого бою — це продукт радянського оперативного мистецтва, розроблений у 1920-1930-х роках, який був покликаний відновити маневр на полі бою після Першої світової війни.

Для досягнення цієї мети потрібно було вести активну боротьбу на різних фронтах і на рівнях військових операцій. Це охоплювало атаки на ворожі позиції з використанням артилерії та авіації, а також проведення атак на тил противника, спільно з фронтальними наступами для прориву оборонних ліній.

Теорія глибокої битви також стверджує, що успішне оперативне планування охоплює послідовні плани операцій, щоб запобігти відновленню цілісних оборонних позицій після проникнення та їх використання.

"Ключові оперативні принципи теорії глибокої битви все ще актуальні в сучасній війні, і російські військові могли б відновити маневр на полі бою і подолати українську оборону, якби вони змогли успішно планувати і здійснювати оперативно обґрунтовані кампанії з використанням теорії глибокої битви", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що українські війська також могли б використовувати теорію глибоких бойових дій для відновлення маневру на полі бою на свою користь у випадку, якби західні прихильники належним чином забезпечили їх ресурсами.

За словами Машовця, нинішні обмежені можливості російських військ, зокрема у веденні ефективного контрбатарейного вогню, ударів по цілях на оперативній глибині, приховуванні концентрації сил від противника і боротьбі з українським технологічним паритетом, не дозволяють досягти ефекту несподіванки на оперативному рівні, необхідного для прориву українських ліній оборони і проведення глибоких операцій.

"Машовець заявив, що російське військове командування не в змозі впровадити певні технологічні інновації в оперативне планування, в тому числі дистанційне встановлення мін, широкомасштабні безпілотники, командування і керування і зв'язок на основі використання сучасних технологій", — йдеться у звіті.

Аналітики додали, що нинішній український бойовий потенціал, який позбавляє сили РФ можливості відновити маневр на полі бою на російських умовах, значною мірою залежить від надання західною військової допомоги в ключових системах, багато з яких у масштабі можуть надати лише США.

Нагадаємо, окупанти продовжують тиснути на Авдіївку Донецької області. Вони штурмують населений пункт, який має важливе логістичне значення для ЗСУ, з півночі та півдня.

Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко каже, що можна виділити три можливі сценарії для Авдіївки.