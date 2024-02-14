В ISW объяснили, как оккупанты пытаются использовать советскую теорию глубокого боя
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что российские оккупанты пытаются восстановить маневр на поле боя с помощью советской теории глубокого боя. Однако пока захватчикам не удается этого сделать из-за современных возможностей ВСУ.
Об этом говорится в отчете ISW.
Советская теория глубокого боя
Машовец заявил, что россияне планируют применить эту теорию для оперативного планирования, чтобы быстро прорвать украинскую оборону, но им не удается добиться эффекта советских операций глубокого боя.
В ISW отметили, что теория глубокого боя — продукт советского оперативного искусства, разработанный в 1920-1930-х годах, который был призван восстановить маневр на поле боя после Первой мировой войны.
Для достижения этой цели нужно было вести активную борьбу на разных фронтах и уровнях военных операций. Это охватывало атаки на вражеские позиции с использованием артиллерии и авиации, а также проведение атак на тыл противника совместно с фронтальными наступлениями для прорыва оборонительных линий.
Теория глубокой битвы также утверждает, что успешное оперативное планирование охватывает последовательные планы операций, чтобы предотвратить восстановление целостных оборонных позиций после проникновения и их использования.
"Ключевые оперативные принципы теории глубокой битвы все еще актуальны в современной войне, и российские военные могли бы восстановить маневр на поле боя и преодолеть украинскую оборону, если бы они смогли успешно планировать и осуществлять оперативно обоснованные кампании с использованием теории глубокой битвы", — говорится в отчете.
Аналитики отметили, что украинские войска также могли бы использовать теорию глубоких боевых действий для возобновления маневра на поле боя в свою пользу в случае, если западные сторонники должным образом обеспечили их ресурсами.
По словам Машовца, нынешние ограниченные возможности российских войск, в частности в ведении эффективного контрбатарейного огня, ударов по целям на оперативной глубине, скрытии концентрации сил от противника и борьбе с украинским технологическим паритетом, не позволяют достичь эффекта неожиданности на оперативном уровне, необходимого для прорыва украинских линий обороны и проведения глубоких операций.
"Машовец заявил, что российское военное командование не в состоянии внедрить определенные технологические инновации в оперативное планирование, в том числе дистанционную установку мин, широкомасштабные беспилотники, командование и управление и связь на основе использования современных технологий", — говорится в отчете.
Аналитики добавили, что нынешний украинский боевой потенциал, который лишает силы РФ возможности возобновить маневр на поле боя на российских условиях, в значительной степени зависит от предоставления западной военной помощи в ключевых системах, многие из которых в масштабе могут предоставить только США.
Напомним, оккупанты продолжают давить на Авдеевку Донецкой области. Они штурмуют населенный пункт, имеющий важное логистическое значение для ВСУ, с севера и юга.
В то же время военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что можно выделить три возможных сценария для Авдеевки.
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