В ISW объяснили, как оккупанты пытаются использовать советскую теорию глубокого боя

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказал, что российские оккупанты пытаются восстановить маневр на поле боя с помощью советской теории глубокого боя. Однако пока захватчикам не удается этого сделать из-за современных возможностей ВСУ.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Советская теория глубокого боя

Машовец заявил, что россияне планируют применить эту теорию для оперативного планирования, чтобы быстро прорвать украинскую оборону, но им не удается добиться эффекта советских операций глубокого боя.

В ISW отметили, что теория глубокого боя — продукт советского оперативного искусства, разработанный в 1920-1930-х годах, который был призван восстановить маневр на поле боя после Первой мировой войны.

Для достижения этой цели нужно было вести активную борьбу на разных фронтах и уровнях военных операций. Это охватывало атаки на вражеские позиции с использованием артиллерии и авиации, а также проведение атак на тыл противника совместно с фронтальными наступлениями для прорыва оборонительных линий.

Теория глубокой битвы также утверждает, что успешное оперативное планирование охватывает последовательные планы операций, чтобы предотвратить восстановление целостных оборонных позиций после проникновения и их использования.

"Ключевые оперативные принципы теории глубокой битвы все еще актуальны в современной войне, и российские военные могли бы восстановить маневр на поле боя и преодолеть украинскую оборону, если бы они смогли успешно планировать и осуществлять оперативно обоснованные кампании с использованием теории глубокой битвы", — говорится в отчете.

Аналитики отметили, что украинские войска также могли бы использовать теорию глубоких боевых действий для возобновления маневра на поле боя в свою пользу в случае, если западные сторонники должным образом обеспечили их ресурсами.

По словам Машовца, нынешние ограниченные возможности российских войск, в частности в ведении эффективного контрбатарейного огня, ударов по целям на оперативной глубине, скрытии концентрации сил от противника и борьбе с украинским технологическим паритетом, не позволяют достичь эффекта неожиданности на оперативном уровне, необходимого для прорыва украинских линий обороны и проведения глубоких операций.

"Машовец заявил, что российское военное командование не в состоянии внедрить определенные технологические инновации в оперативное планирование, в том числе дистанционную установку мин, широкомасштабные беспилотники, командование и управление и связь на основе использования современных технологий", — говорится в отчете.

Аналитики добавили, что нынешний украинский боевой потенциал, который лишает силы РФ возможности возобновить маневр на поле боя на российских условиях, в значительной степени зависит от предоставления западной военной помощи в ключевых системах, многие из которых в масштабе могут предоставить только США.

Напомним, оккупанты продолжают давить на Авдеевку Донецкой области. Они штурмуют населенный пункт, имеющий важное логистическое значение для ВСУ, с севера и юга.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что можно выделить три возможных сценария для Авдеевки.