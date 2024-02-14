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Ворог продовжує штурмувати Авдіївку — у DeepState заявили про погіршення ситуації на цьому напрямку

14 лютого 2024 00:15
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Ситуація в Авдіївці - ворог продовжує штурмувати Авдіївку — у DeepState заявили про погіршення ситуації
Руїни будинку в Адіївці. Фото: AFP
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївку Донецької області. Вони штурмують населений пункт, який має важливе логістичне значення для ЗСУ, з півночі та півдня.

Про це повідомили аналітики DeepState у вівторок, 13 лютого.

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Ситуація в Адіївці та околицях. Фото: DeepState

Ситуація навколо Авдіївки — хто утримує позиції

"У к*цапів є два союзника — генерал мороз і полковник туман. Саме цими чинниками московити часто користуються, проводячи штурми, де останній зіграв важливу роль останні дні в битві за Авдіївку", — йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, 10-11 лютого загарбники користуючись негодою — Авдіївку та околиці накрив туман, розпочав штурмові дії в багатьох місцях.

Окрім того, 12 лютого відбувалося наповнення особовим складом. Ба більше, одна ворожа ОВТ майже доїхала до Індустріального проспекту. 

"Сьогодні виродки посилили тиск. Зокрема, атакуючи Зеніт, атаки на який було відбито, на відміну від флангів. На півночі к*цапи продавлюють район дач та автобази. Таким чином виродкам вдалося перерізати трасу, яку й так було небезпечно використовувати", — додали у DeepState .

Аналітики не приховують, що ситуація в Авдіївці погіршується щодня. Логістика наразі повністю перебуває під вогневим контролем ворога, тому заїхати чи виїхати з міста неможливо.

"Варто приймати рішення, які в першу чергу збережуть найцінніше — життя бійців, і не перетворювати Авдіївку в чергову "фортецю" з піснями та віршами", — резюмували експерти.

Нагадаємо, в Авдіївці ситуація залишається напруженою по всій лінії навколо міста, російські окупанти кидають туди велику кількість своїх ресурсів.

Водночас, битва за Авдіївку триває, але російські війська за останні тижні зуміли просунутися кількома напрямками.

ЗСУ
Донецька область
окупанти
Авдіївка
війна в Україні

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