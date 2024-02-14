Ситуація в Авдіївці - експерт назвав три сценарії щодо розвитку ситуації в Авдіївці

Авдіївка. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація в Авдіївці загострюється, російські війська продовжують наступати. З'являються тривожні новини про загрозу оточення та захоплення міста до "виборів" диктатора Володимира Путіна у березні. У зв'язку з цим військовий експерт Олександр Мусієнко каже, що можна виділити три можливі сценарії для Авдіївки.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ворог кинув на Авдіївку усе". Як можуть розвиватися бої за місто та чи є загроза оточення".

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Можливі сценарії для Авдіївки

Перший, за його словами, — спробувати перекинути підкріплення і переламати ситуацію, утримувати місто там, де ще можна закріпитися. Однак існує ризик у тому, що перекидання резервів означає втрати та виснаження для ЗСУ, і ймовірність відступу все одно не виключається.

Другий сценарій — контрудар із північного чи південного флангу, щоб зняти тиск на наше угруповання. Він теж пов'язаний з певними ризиками, тому що для цього потрібна велика кількість військ, здатна раптово для противника вдарити в дуже швидкі терміни.

Третій, як вважає експерт, чи не найоптимальніший: все ж таки поступово виходити безпосередньо з Авдіївки та займати оборонні рубежі на інших позиціях. Який із них буде реалізований, залежить від командування.

Нагадаємо, в Авдіївці ситуація залишається напруженою по всій лінії навколо міста, російські окупанти кидають туди велику кількість своїх ресурсів.

Водночас, битва за Авдіївку триває, але російські війська за останні тижні зуміли просунутися кількома напрямками.