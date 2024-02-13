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Ворог штурмує Бахмутський напрямок — у ЗСУ розповіли деталі

13 лютого 2024 02:07
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Ворог штурмує Бахмутський напрямок — у ЗСУ розповіли деталі - ситуація на фронті
Руїни Бахмута. Фото: Данило Павлов
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Російські окупанти штурмують Бахмутський напрямок. Там було знищено 78 загарбників. 

Про це у понеділок, 12 лютого, в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав начальник пресслужби оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Здебільшого росіяни відправляють в атаку підрозділи з ув’язнених "Шторм Z" та "Шторм V".

Євлаш каже, що на Бахмутському напрямку, ворог активізує свої дії, зокрема біля Богданівки, де окупанти намагаються під прикриттям дронів та артилерії йти в наступ малими штурмовими групами. Важку техніку окупанти не використовують через важкі погодні умови, пояснив військовий.

"Найчастіше росіяни відправляють вперед підрозділи "Шторм Z" та "Шторм V", яких їм шкода найменше", — додав Євлаш.

Внаслідок 19 бойових зіткнень було вбито та поранено 78 окупантів, а також ліквідовано БМП та дев’ять безпілотників.

Нагадаємо, окупанти знову змінили тактику на Бахмутському напрямку, повернувшись до використання механізованих ударних груп.

Додамо, військовий експерт Євген Дикий розповів, що ЗСУ на лівому березі Херсонської області розширюють плацдарм вздовж Дніпра. Наразі їх є чотири й вони дуже небезпечні для ворога. 

ЗСУ
окупанти
Бахмут
війна в Україні

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