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В ISW назвали условие, при котором оккупанты могут завершить окружение Авдеевки

16 февраля 2024 07:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ISW назвали условие, при котором оккупанты могут завершить окружение Авдеевки
Российский оккупант. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты могут завершить окружение некоторых украинских подразделений в Авдеевке Донецкой области, если ВСУ не проведут успешных контратак. Сейчас Силы обороны оказывают ожесточенное сопротивление врагу.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

У Украины есть риск потерять Авдеевку

Захватчики продолжают проводить тактическое окружение Авдеевки, что может создать условия, которые заставят украинские войска оставить свои позиции.

ISW сослался на карту боевых действий, свидетельствующую о продвижении оккупантов к южным окраинам Авдеевского коксохимического завода, а также захвате позиции ВСУ "Зенит" между Авдеевкой и поселком Спартак на окраине временно оккупированного Донецка.

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Карта боевых действий. Фото: ISW

Аналитики также сослались на недавние геолокационные данные, указывающие на то, что оккупанты перерезали последнюю дорогу из города, которая использовалась для логистических целей. В то же время пресс-секретарь Таврической группы войск Дмитрий Лиховой отметил, что ВСУ используют подготовленные вторичные наземные линии связи для поставок украинских сил в южной и восточной частях Авдеевки.

"Российские блогеры утверждают, что российские войска продвинулись на запад от города, пытаясь перерезать грунтовые дороги, которые используются для логистических нужд Вооруженных сил из поселков Ласточкино и Северное, хотя ISW пока не видел никаких подтверждений этого продвижения россиян", — говорится в отчете.

По словам Лиховия, украинские военные отходят с некоторых позиций вблизи Авдеевки, однако ВСУ продолжают отбивать у россиян отдельные позиции в "серой зоне". Спикер рассказал о передислокации отдельных подразделений бригад, которые контратакуют позиции оккупантов в пределах населенного пункта.

"Российские войска могут завершить окружение некоторых украинских подразделений, если украинские войска не отойдут или не проведут успешных контратак", — добавили аналитики.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о ситуации вокруг Авдеевки. По его словам, ВСУ продолжают защищать город от оккупантов и сдерживают продвижение противника.

В то же время координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина может потерять Авдеевку из-за нехватки в украинских защитников необходимого количества артиллерийских боеприпасов.

война
ВСУ
Донецкая область
оккупанты
ISW
Авдеевка

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