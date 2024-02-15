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Україна може втратити Авдіївку — у Білому домі назвали причину

15 лютого 2024 22:13
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україна може втратити Авдіївку — у Білому домі назвали причину
Координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна може втратити Авдіївку через нестачу в українських захисників необхідної кількості артилерійських боєприпасів. 

Про це урядовець сказав на брифінгу в Білому домі у четвер, 15 лютого.

В Білому домі прогнозують втрату Україною Авдіївки

"На жаль, ми отримуємо повідомлення від українців, що ситуація там критична. Оскільки росіяни продовжують щодня тиснути на українські позиції, є загроза, що Авдіївка перейде під російський контроль", — каже він.

Кірбі зауважив, що це переважно можна пояснити нестачею артилерійських снарядів у України та паритетом Росії в живій силі.

"Конгрес досі не ухвалив додатковий законопроєкт, через що ми не змогли надати Україні артилерійські снаряди, яких вона відчайдушно потребує, щоб зірвати ці російські атаки. Зараз російські війська досягли українських окопів, фактично в Авдіївці, і починають проривати українську оборону", — наголосив урядовець.

Кірбі знову закликав Палату представників США якнайшвидше схвалити додаткове фінансування для України, бо в іншому випадку "те, що зараз відбувається в Авдіївці, може повторитися в інших місцях як на фронті, так і в тилу".

Нагадаємо, раніше начштабу полку "Азов", майор Богдан Кротевич розкритикував дії українського командування в Авдіївці, заявивши, що ЗСУ не мають "битися лобом в лоб з росіянами", та запропонувавши інший варіант. А тим часом російські військовослужбовці встановили в місті триколор на тому самому місці, де президент України Володимир Зеленський робив селфі.

США
російські війська
ЗСУ
Україна
Білий дім
Джон Кірби
Авдіївка

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