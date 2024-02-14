В Авдеевке продолжаются уличные бои — ВСУ готовят запасные логистические пути

Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Российские оккупанты могут перерезать основной логистический путь Вооруженных сил Украины в Авдеевке, что в Донецкой области. Однако украинские военные создали запасные логистические пути.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 14 февраля.

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Какая сейчас ситуация в Авдеевке

"По состоянию на данный момент ситуация на линии боевого столкновения динамичная и может меняться буквально каждый час... На тот случай, если основную логистическую артерию перережет противник, наше командование предусмотрело запасные пути снабжения", — отметил военнослужащий.

Спикер подчеркнул, что в Авдеевке уже на протяжении нескольких дней продолжаются уличные бои, поэтому ситуация "напряженная, но контролируемая".

"В общей сложности на Авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тысяч человек личного состава" , — добавил Лиховий.

Сохранение жизни украинских бойцов

По словам спикера, для украинского командования главное — это сохранение жизни военных, а если ситуация усложнится, то они будут отведены на другой рубеж.

"Действовать гибко, действовать маневренно для того, чтобы этих бойцов сохранить для последующих боевых действий, для освобождения утраченной территории", — заверил он.

Напомним, россияне продолжают и дальше штурмовать Авдеевку, аналитики DeepState заявили об ухудшении ситуации.

Также мы писали, что впервые с начала полномасштабного вторжения в Авдеевку прибыло подкрепление. Поэтому военные, которые защищали все это время город, смогут отдохнуть.