Окупанти вже почали роздавати паспорти РФ мешканцям Авдіївки

Мешканці Авдіївки, які отримали паспорти РФ. Фото: росЗМІ

Українське військове командування у п'ятницю, 16 лютого, ухвалило рішення про виведення військ з території Авдіївки. З того часу місто зайняли росіяни й вже почали роздавати місцевим паспорти РФ.

Про це повідомляє окупаційний голова Ясинуватої Дмитро Шевченко.

В Авдіївці роздають російські паспорти

Шевченко у своїх соцмережах опублікував відео, на якому показує жителів Авдіївки, що прийшли отримувати російські паспорти.

"Перші паспорти громадянина Російської Федерації отримали жителі зі "звільненої" Авдіївки. Вітаємо, ми Разом!" — написав він.

Водночас губернатор Челябінської області РФ заявив, що Авдіївка відійде до Ясинуватського муніципального округу, тому місто буде теж "підконтрольною територією області".

Раніше Центр національного спротиву повідомив, що підрозділи російського ГРУ зазнали критичних втрат під час "м'ясних штурмів" в Авдіївці.

А в Інституті вивчення війни пояснили, як Росія змогла захопити Авдіївку.

За словами представника оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитра Лиховія, під час взяття міста російська армія втратила 47 тис. особового складу.