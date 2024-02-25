В Авдеевке бойцы Третьей штурмовой бригады за 15 минут уничтожили 30 оккупантов

Украинский военный на фронте. Фото: пресс-служба Третьей штрумовой бригады

Бойцы Третьей штурмовой бригады за 15 минут уничтожили три российских БМП и 30 оккупантов в Авдеевке в Донецкой области. Таким образом, военные разгромили штурм врага.

Соответствующее видео работы украинских военных опубликовали в пресс-службе Третьей штурмовой бригады.

Как удалось уничтожить российских захватчиков

Во время того, как подразделения Третьей штурмовой бригады заходили в город, они зачистили и выровняли позиции в единую линию обороны.

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"Так, одну из них, "Ракету", заняли бойцы 2-й и 3-й рот 2-го штурмового бата. И враг начал ее штурм. Одна за другой БМП доставляли вражеский десант вплотную к "Ракете". Но моментальная реакция бойцов, открытие плотного огня из пулеметов, стрелкового оружия, РПГ — и пехота противника начала сыпаться", — отметили в сообщении.

Разгром оккупантов

Во время боя, где были несоизмеримые силы, воины уничтожали технику и личный состав армии РФ.

"Красноречивые кадры подтверждения своего разгрома выложили в сеть и сами оккупанты. Сверхмощная стайная работа с участием штурмовых групп "Волчья стая", "Десептиконы" и "NC13"", — добавили в пресс-службе бригады.

Напомним, украинский военный рассказал, что потери армии РФ в Авдеевке являются рекордными за два года полномасштабного вторжения.

Также ранее Третья штурмовая бригада показала видео боев в Авдеевке, куда бойцов направили для усиления украинской обороны.