Бої за Авдіївку — бійці 3-ї ОШБр показали, як заходили в захоплені райони міста

Захід 3-ї ОШБр в захоплені райони Авдіївки. Фото: скриншот

Третя штурмова бригада показала відео боїв в Авдіївці, куди її перекинули для підсилення української оборони. Бійці ведуть інтенсивні бої під час рейдів на захоплені ворогом райони міста.

Відповідне відео 3-тя окрема штурмова бригада опублікувала на YouTube у неділю, 18 лютого.

Як ЗСУ наступали на захоплені райони Авдіївки

У підписі до відео зазначено, що першими на захоплену росіянами ділянку зайшли бійці 1-го механізованого батальйону бригади. На кадрах показано важкі бої, що відбувались у практично зруйнованому місті.

Захід 3-ї ОШБр в захоплені райони Авдіївки. Фото: скриншот

"Бійцям доводиться працювати в умовах безперервного ворожого вогню артилерії, скидання керованих авіаційних бомб і FPV-дронів та суттєвій чисельній перевазі сил противника. Попри складність ситуації, вони не втрачають бойовий дух, продовжують виконувати завдання, діють чітко й злагоджено", — розповідають у бригаді.

Захід 3-ї ОШБр в захоплені райони Авдіївки. Фото: скриншот

Захід 3-ї ОШБр в захоплені райони Авдіївки. Фото: скриншот

Українські захисники під час боїв допомагають пораненим товаришам, підтримують морально один одного і жартують, щоб зняти напругу:

— "Я пішов на марксмена, щоб бути далі від лінії фронту, в результаті ще ближче став".

— "А я — взагалі мінометник".

— "Тут, походу, зібрались всі, хто хоче бути подалі: медики, марксмени, мінометник"...

Захід 3-ї ОШБр в захоплені райони Авдіївки. Фото: скриншот

Крім того, в бригаді додали, що на відео можна побачити роботу бійців 3-ї ОШБр зі станкового гранатомета й СПГ, ураження ворога FPV-дронами, закладання вибухівки та успішний підрив будівлі з окупантами.

Захід 3-ї ОШБр в захоплені райони Авдіївки. Фото: скриншот

Нагадаємо, що заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін розповів про героїчні бої 3-ї ОШБр в Авдіївці. За його словами, Росія зазнала чимало втрат в особовому складі та військовій техніці.

Також ми повідомляли, що голова військового комітету НАТО Роб Бауер прокоментував вплив втрати Авдіївки на хід війни для України.