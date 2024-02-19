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Лубінець відреагував на розстріл українських військовополонених в Авдіївці

19 лютого 2024 18:46
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Ілля Рябінін
редактор
Лубінець відреагував на розстріл українських військовополонених в Авдіївці
Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на розстріл російськими солдатами шістьох полонених українських військовослужбовців на одній з позицій в Авдіївці, заявивши, що ворог здійснив черговий воєнний злочин. 

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Лубінець відреагував на страту українських полонених

"Для Росії не існує законів і правил. Розстрілюючи військовополонених, країна-агресор грубо і цинічно порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій", — пише він.

Чиновник додав, що українські захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію. 

Лубінець відреагував на розстріл українських військовополонених в Авдіївці
Розстріл полонених. Джерело: Тelegram Дмитра Лубінця

"Також виявив відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій солдат РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого у полон військовослужбовця ЗСУ, а потім у другого", — йдеться у заяві українського омбудсмана.

Лубінець відреагував на розстріл українських військовополонених в Авдіївці
Розстріл полонених з дрону. Джерело: скриншот

Лубінець зазначив, що росіяни, не бажаючи лишати полонених живими, навмисно їх вбивають. Він наголосив, що вони знову порушують Женевську конвенцію

"Це тяжкий міжнародний злочин за який буде суворе покарання. Звертаю увагу світової спільноти на чергові воєнні злочини РФ і на те, що Росія, захопивши певні території, рухається далі. Для країни-агресорки не існує кордонів, де вона зупиниться. Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла", — додає він.

Нагадаємо, 19 лютого окупанти заявили про повний контроль над коксохімічним заводом в Авдіївці. Раніше українське військове командування ухвалило рішення про виведення військ з міста.

Також під час боїв за Авдіївку деякі підрозділи Третьої штурмової бригади опинилися в оточенні. Бійцям довелося з боєм пробиватися крізь ворожі лави.

російські війська
Україна
Дмитро Лубінець
ВРУ
Авдіївка

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