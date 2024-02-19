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В 110 бригаде обвинили Россию в срыве договоренностей по выходу из Авдеевки

19 февраля 2024 21:56
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В 110 бригаде обвинили Россию в срыве договоренностей по выходу из Авдеевки
Украинские армейцы в Авдеевке. Фото: 3 ОШБр
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В 110-й отдельной механизированной бригаде рассказали детали ухода украинских бойцов с позиции "Зенит" в Авдеевке, обвинив российскую армию по поводу невыполнения гарантий безопасности украинским пленным относительно сдачи в плен, эвакуации раненых и дальнейшего обмена.

Об этом заявила пресс-служба подразделения в Facebook в понедельник, 19 февраля.

ВСУ обвинили Россию в срыве договоренностей

В бригаде заявили, что подразделение отходило из Авдеевки в условиях непрерывных авиаударов и артобстрелов, постоянных налетов FPV-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей.

В 110 бригаде обвинили Россию в срыве договоренностей по выходу из Авдеевки
Заявление пресс-службы 110 ОМБр. Источник: Facebook

Бойцы добавляют, что из-за полного окружения укрепрайона "Зенит", нескольких тяжелораненых и погибших бойцов не удалось эвакуировать. Поэтому приняли решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с РФ о помощи тяжелораненым безоружным военным. Подчеркнули, что действовали согласно международным правилам ведения войны и законам, защищающим военнопленных. Однако росармейцы этого придерживаться не собирались.

"Враг сообщил координаторов этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем — обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни. Что случилось в дальнейшем мы узнали из вражеских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" Родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника — погибшими. По нашим данным враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего, он был из приданого подразделения. Вооруженные силы РФ — террористы и военные преступники, расстрелявшие безоружных раненых", — заявляют бойцы подразделения.

Напомним, сегодня утром российские солдаты в полосе зоны ответственности ОСУВ "Хортица" расстреляли двух украинских военнопленных. Также сегодня враг заявил о полном контроле над коксохимическим заводом в Авдеевке.

В то же время в битве за город некоторые подразделения Третьей штурмовой бригады оказались в окружении, из-за чего с боем выходили из окружения.

российские войска
ВСУ
Украина
пленные
Авдеевка
Россия

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