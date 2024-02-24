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Умеров обратился к украинцам во вторую годовщину великой войны

24 февраля 2024 13:29
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Умеров обратился к украинцам во вторую годовщину великой войны
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр обороны Рустем Умеров обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения. Он отметил, что враг собирался нас уничтожить за три дня, но мы стоим уже два года.

Соответствующее обращение Министр обороны опубликовал в своем Telegram.

Обращение Рустема Умерова

"Два года назад гибридная агрессия России, продолжавшаяся уже восемь лет, стала полномасштабной войной против нашего народа и государства. Враг собирался нас уничтожить за три дня. Но единство войска и народа дали достойный отпор. Которого не ожидал агрессор. Которого не ожидал никто в мире", — сказал Умеров.

Он напомнил, что в февральские дни командиры вместе со своими подразделениями принимали бой с превосходящими силами противника в лесах Черниговщины и Киевщины, в степях Приазовья и Причерноморья, на подступах к Харькову и Николаеву, под терриконами Донецкой и Луганской областей. 

"В те февральские дни сотни тысяч мужчин стояли в очередях к ТКЦ, чтобы защитить своих родных и близких, присоединившись к рядам Сил безопасности и обороны. В те февральские дни мы выстояли, потому что действовали как единый организм. Мы показали сами себе, мы показали врагу, мы показали миру, что строки национального гимна "в родном крае господствовать не дадим никому" — это часть национального самосознания украинского народа. В те февральские дни Силы безопасности и обороны сделали первые шаги на пути к Победе. И мы продолжаем этот путь сейчас", — говорится в обращении министра.

По его словам, в первые дни войны украинцы показали невероятную храбрость, выносливость и единство, вдохновившее весь мир и убедившее наших партнеров поддержать нас.

"Только в единстве и соответствии мы сможем сделать так, что вся территория Украины будет за спинами наших защитников и защитниц. Это будет день выхода Сил безопасности и обороны на границы Украины. Это будет день нашей Победы! Каждый день мы совместно приближаемся к этой цели", — подытожил Умеров.

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Скриншот обращения Рустема Умерова к украинцам

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ заявил, что гордится каждым и каждой, кто борется с российским злом уже столько времени.

Ранее к украинцам вернулся Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил смелость украинцев в борьбе с оккупантами.

Кроме того, многие политические лидеры в этот день приехали с визитом в Киев, чтобы выразить слова поддержки лично. Сегодня в Украине можно встретить бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президент Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и других.

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Умеров
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