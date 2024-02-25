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Умєров назвав кількість ракет, які випустила РФ по Україні за два роки великої війни

25 лютого 2024 11:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Умєров назвав кількість ракет, які випустила РФ по Україні за два роки великої війни
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр оборони України Рустем Умєров виступив на форумі "Україна. Рік 2024", який проходить в неділю, 25 лютого. За його словами, за весь час повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад вісім тисяч ракет. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Особливості війни між Росією та Україною

За його словами, у цій війні вперше було збито ворожі "Кинджали". Також він зазначив, що війна в Україні є першою "війною дронів". 

Умєров наголосив, що війна Росії проти України є найбільшою з часів Другої світової. 

війна в Україні
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

"Маємо лінію фронту протяжністю 3200 кілометрів. Маємо інтенсивні бойові дії на лінії фронту протяжністю 1200 км. Сьогодні Україна не тільки країна, яка має не тільки безпрецендентний досвід використання світового озброєння на полі бою, а і є єдиною країною, яка має унікальні знання і особливості ведення війни з російською армією на полі бою", — пояснив він.

Майбутні успіхи України у війні проти РФ

Умєров додав, що Україна розуміє тактики, стратегії російських військ та знає їхні сильні та слабкі сторони. 

Політик зауважив, що Україна має план на 2024 рік, він є потужним та дасть результат. 

війна в Україні
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

"Ми робимо все можливе і неможливе, щоб зробити прорив. План 2024 вже є. Ми публічно про нього не кажемо. Він потужний, він сильний, він дає не тільки надію, але й дасть результат у 2024 році", — запевнив міністр. 

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський та Міністр оборони Рустем Умєров здійснили візит на передові командні пункти військових частин та підрозділів у зоні ведення бойових дій. 

Також ми писали, що російські окупанти відновлюють свої сили на фронті приблизно з такою ж самою кількістю, як свої втрати. 

зброя
ракети
війна в Україні
Умєров
Форум "Україна. Рік 2024"

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