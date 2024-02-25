Сирський та Умєров відвідали командні пункти в зоні бойових дій
Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський та Міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Вони заслухали звіти про ситуацію на ділянках фронту та проаналізували наступні дії нашої армії.
Про це повідомив Олександр Сирський у своєму Telegram в неділю, 25 лютого.
Поїздка Сирського та Умєрова на передові командні пункти
Сирський розповів, що під час поїздки на передові команди пункти разом з Умєровим заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. За його словами, росіяни регулярно штурмують позиції наших військових і на багатьох напрямках фронту ситуація складна та потребує постійного контролю.
"Під час візиту ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки. Зокрема, щодо використання потенціалу маневреної та позиційної оборони, а також підсилення окремих ділянок фронту", — сказав він.
Крім того, військове керівництво поспілкувалося з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Разом проаналізували проблеми, які виникають в бригадах.
"Вкотре я звернув увагу командирів на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць. Окремо подякував командирам бригад і підрозділів за рішучі дії та ініціативу. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі та позиції. Ворог зазнає непоправних втрат", — додав Головнокомандувач.
Сирський також повідомив, що задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень, однак деталей цих рішень не розкрив.
Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти здійснили два безуспішних штурми позицій українських військових на Херсонському напрямку.
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