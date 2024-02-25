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Сирський та Умєров відвідали командні пункти в зоні бойових дій

25 лютого 2024 10:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сирський та Умєров відвідали командні пункти в зоні бойових дій
Рустем Умєров та Олександр Сирський на фронті. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський та Міністр оборони Рустем Умєров відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій. Вони заслухали звіти про ситуацію на ділянках фронту та проаналізували наступні дії нашої армії.

Про це повідомив Олександр Сирський у своєму Telegram в неділю, 25 лютого. 

Поїздка Сирського та Умєрова на передові командні пункти

Сирський розповів, що під час поїздки на передові команди пункти разом з Умєровим заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності. За його словами, росіяни регулярно штурмують позиції наших військових і на багатьох напрямках фронту ситуація складна та потребує постійного контролю.

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Олександр Сирський на фронті. Фото: facebook/CinCAFofUkraine 

"Під час візиту ми детально проаналізували поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки. Зокрема, щодо використання потенціалу маневреної та позиційної оборони, а також підсилення окремих ділянок фронту", — сказав він. 

Крім того, військове керівництво поспілкувалося з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях. Разом проаналізували проблеми, які виникають в бригадах. 

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Рустем Умєров та Олександр Сирський на фронті. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
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Рустем Умєров та Олександр Сирський на фронті. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
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Рустем Умєров та Олександр Сирський на фронті. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

"Вкотре я звернув увагу командирів на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць. Окремо подякував командирам бригад і підрозділів за рішучі дії та ініціативу. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі та позиції. Ворог зазнає непоправних втрат", — додав Головнокомандувач.

Сирський також повідомив, що задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень, однак деталей цих рішень не розкрив. 

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Скриншот допис Олександра Сирського в Telegram

Нагадаємо, за попередню добу російські окупанти здійснили два безуспішних штурми позицій українських військових на Херсонському напрямку. 

Також ми писали, що ситуація на східному фланзі фронту у Запорізькій області залишається напруженою. Новини.LIVE показали, як українські захисники протистоять ворогу на цьому напрямку. 

поїздки
військові
війна в Україні
Олександр Сирський
Умєров
фронт

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