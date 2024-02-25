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Умеров назвал количество ракет, которые выпустила РФ по Украине за два года великой войны

25 февраля 2024 11:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Умеров назвал количество ракет, которые выпустила РФ по Украине за два года великой войны
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр обороны Украины Рустем Умеров выступил на форуме "Україна. Рік 2024", который проходит в воскресенье, 25 февраля. По его словам, за все время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более восьми тысяч ракет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Особенности войны между Россией и Украиной

По его словам, в этой войне впервые были сбиты вражеские "Кинжалы". Также он отметил, что война в Украине является первой "войной дронов".

Умеров подчеркнул, что война России против Украины является крупнейшей со времен Второй мировой.

война в Украине
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

"Имеем линию фронта протяженностью 3200 километров. Имеем интенсивные боевые действия на линии фронта протяженностью 1200 км. Сегодня Украина не только страна, которая имеет не только беспрецедентный опыт использования мирового вооружения на поле боя, а и является единственной страной, которая имеет уникальные знания и особенности ведения войны с российской армией на поле боя", — объяснил он.

Будущие успехи Украины в войне против РФ

Умеров добавил, что Украина понимает тактики, стратегию российских войск и знает их сильные и слабые стороны.

Политик отметил, что Украина имеет план на 2024 год, он мощный и даст результат.

война в Украине
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

"Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году", — заверил министр.

Напомним, ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский и Министр обороны Рустем Умеров совершили визит на передовые командные пункты воинских частей и подразделений в зоне ведения боевых действий.

Также мы писали, что российские оккупанты восстанавливают свои силы на фронте примерно с таким же количеством, как свои потери.

оружие
ракеты
война в Украине
Умеров
Форум "Україна. Рік 2024"

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