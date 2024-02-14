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Більше зброї та посилення оборони неба —Умєров підбив підсумки Рамштайну

14 лютого 2024 21:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Більше зброї та посилення оборони неба —Умєров підбив підсумки Рамштайну
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Facebook Рустема Умєрова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки результатів 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", яке проходило у середу, 14 лютого, під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна. 

Більш детально про результати глава Міноборони розповів на своїй сторінці у Facebook.

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Перше ключове питання, за словами Умєрова, — посилення ППО як самими ЗРК, так і ракетами до них.

"Офіційно почала роботу коаліція Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", — сказав він.

Щодо артилерії та снарядів: за словами міністра, є результати як щодо надання, так і щодо спільного виробництва. Те ж саме стосується і винищувачів F-16, чиє надання йде за планами. Окреме питання — дрони.

Більше зброї та посилення оборони неба —Умєров підбив підсумки Рамштайну - фото 1
Джерело: Facebook Рустема Умєрова

"Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем. Сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Вже вісім країн приєднались — Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди та Латвія. Вдячний Латвії за лідерство", — резюмував Умєров та додав, що до коаліції з розмінування під головуванням Литви вже офіційно приєднались 20 країн. 

Нагадаємо, сьогодні відбулося 19-те засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна, який відкрив зустріч після своєї нещодавньої шпиталізації до лікарні. Під час засідання міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна виділить Україні 44 млн доларів США на обслуговування багатоцільових винищувачів F-16.

ЗСУ
Україна
ППО
дрони
Рамштайн
F-16
Умєров

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