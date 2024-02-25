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Росія відновлює свої сили майже рівнозначно до поточних втрат на війні в Україні, — ISW

25 лютого 2024 10:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росія відновлює свої сили майже рівнозначно до поточних втрат на війні в Україні, — ISW
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Фото: Russian Defence Ministry
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Армія РФ наразі генерує нові сили приблизно з такою швидкістю, яка еквівалентна поточним своїм втратам. Але незрозуміло, чи зможуть окупанти підтримувати наступальні операції так само на більш високому оперативному рівні, маючи ще більше втрат. 

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Що про це кажуть аналітики ISW

За словами аналітиків, попри те, що РФ перехопила ініціативу на фронті, її армія має багато недоліків, які Україна може використовувати. Щодо потужної економічної підтримки України, то вона в багато разів перевищує російську.

Проте у звіті зазначають, що президент РФ Володимир Путін залишається й надалі смертельною загрозою для України та НАТО.

Експерти наголошують, що метою Путіна залишається руйнування НАТО, як ефективного альянсу. Також він хоче розірвати зв'язок між США та Європою, побудувати новий світовий порядок, де голос та сила РФ будуть головними.

Втрати російської армії на війні в Україні

За інформацією російських ЗМІ, з початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 75 тисяч російських військових.  

Водночас російські видання "Медуза" і "Медіазона" підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення загинуло близько 83 тисячі російських окупантів. 

Проте в американській розвідці наголошують, що всього на війні загинуло 315 тисяч російських загарбників. 

За словами аналітиків, російська армія наразі підтримує наступ в Україні, попри важкі втрати, "покладаючись на криптомобілізацію".

"Росія генерує нові сили приблизно зі швидкістю, еквівалентною поточним російським втратам, що дозволяє російським військам постійно посилювати атакуючі підрозділи і регулярно проводити ротацію на оперативному рівні", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що за весь час оборони Авдіївки було знищено 47 186 російських окупантів.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що втрати армії Росії у 7-8 разів перевищують українські. 

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