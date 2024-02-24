Морські дрони Sea Baby, літо 2023 року Фото: пресслужба СБУ

Українці за рекордний час зібрали майже 300 млн грн на 35 морських дронів СБУ. Збір 297,5 мільйонів гривень на дрони "Sea Baby" успішно закінчився.

Про це повідомляє платформа UNITED24.

Збір на дрони для СБУ

"Зібрали! 297 500 000 гривень на морські дрони для СБУ", — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що гроші зібрали за рекордні 36 годин.

Збір грошей проводили фандрейзингова платформа UNITED24, Олег Гороховський та monobank, волонтери Сергій Стерненко й Ігор Лаченков.

На зібрані гроші мають придбати 35 морських дронів Sea Baby.

Нагадаємо, група росіян намагалася потрапити на позиції українських бійців, однак була знищена за допомогою FPV-дрона. Нацполіція оприлюднила кадри ліквідації.

Нещодавно воїни полку "Азов" показали, як FPV-дрон влучив у бліндаж армії РФ. Після цього на відео можна побачити, як окупанти почали втікати з місця влучання, кинувши своїх побратимів помирати.

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що впродовж минулого тижня українські безпілотники "Армії дронів" уразили понад 350 одиниць ворожої техніки. Серед пошкодженої та знищеної техніки є танки, бронемашини, вантажівки та гармати.