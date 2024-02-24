Морские дроны Sea Baby, лето 2023 года Фото: пресс-служба СБУ

Украинцы за рекордное время собрали почти 300 млн грн на 35 морских дронов СБУ. Сбор 297,5 миллиона гривен на дроны "Sea Baby" успешно закончился.

Об этом сообщает платформа UNITED24.

Сбор на дроны для СБУ

"Собрали! 297 500 000 гривен на морские дроны для СБУ", — говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги собрали за рекордные 36 часов.

Сбор денег проводили фандрейзинговая платформа UNITED24, Олег Гороховский и monobank, волонтеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков.

На собранные деньги должны приобрести 35 морских дронов Sea Baby.

Напомним, группа россиян пыталась попасть на позиции украинских бойцов, однако была уничтожена с помощью FPV-дрона. Нацполиция обнародовала кадры ликвидации.

Недавно воины полка "Азов" показали, как FPV-дрон попал в блиндаж армии РФ . После этого на видео можно увидеть, как оккупанты начали бежать с места попадания, бросив своих собратьев умирать.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что на прошлой неделе украинские беспилотники "Армии дронов" поразили более 350 единиц вражеской техники. Среди поврежденной и уничтоженной техники есть танки, бронемашины, грузовики и пушки.