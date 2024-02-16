У ЗСУ назвали втрати росіян на Таврійському напрямку
Російські загарбники за минулу добу завдали майже 60 авіаударів та три ракетних удари на Таврійському напрямку. Водночас там відбулося 70 бойових зіткнень з ворогом. Загальні втрати РФ у живій силі склали 711 осіб.
Про це повідомив Командувач напрямку Олександр Тарнавський у Telegram в п'ятницю, 16 лютого.
Ситуація на Таврійському напрямку
"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 58 авіаударів, три ракетних удари, провів 70 бойових зіткнень та вчинив 1031 артобстріл", — йдеться у повідомленні.
Тарнавський наголосив, що українські захисники та захисниці стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках.
Він зазначив, що втрати ворога у живій силі за минулу добу становлять 711 осіб. Також росіяни втратили 52 одиниці військової техніки: дев'ять танків, 24 ББМ, 10 артсистем, одну станцію БпЛА та шість автомобілів.
Крім того, Сили оборони знищили дві одиниці спецтехніки противника.
"Нейтралізовано або знищено 259 БпЛА різних типів", — додав Командувач.
Нагадаємо, російські загарбники продовжують зосереджувати ресурси та зусилля на Авдіївському напрямку. Основною метою ворога є встановлення контролю над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів.
Також ми писали, що на Бахмутському напрямку зберігається найвища динаміка боїв. Ворог підтягує туди свої резерви.
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