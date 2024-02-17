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Украинских бойцов захватили в плен в Авдеевке — Тарнавский рассказал подробности

17 февраля 2024 00:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинских бойцов захватили в плен в Авдеевке — Тарнавский рассказал подробности
Бригадный генерал Александр Тарнавский. Фото: CNN
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что при выходе из боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.

Об этом Тарнавский написал на своей странице в Telegram в пятницу, 16 февраля.

Украинские воины попали в плен

"С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны", — сообщил генерал.

Военный отметил, что главным приоритетом командования ВСУ является сохранение жизни украинских защитников. Именно поэтому, при необходимости, бойцы отходят на новые позиции.

"К большому сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима", — уверил генерал.

Ранее мы сообщали, что ВСУ отходят от позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки . Военнослужащие удерживали эту позицию столько, сколько это было возможно.

Оккупанты обстреляли фосфором Авдеевку Донецкой области. При этом противник стал чаще сбрасывать на город управляемые авиабомбы.

война
Украина
оккупанты
пленные
Александр Тарнавский

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