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Український дрон вперше збив безпілотник окупантів, — Bild

21 лютого 2024 14:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Український дрон вперше збив безпілотник окупантів, — Bild
Безпілотник російських окупантів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український дрон вперше за два роки збив безпілотник російських окупантів. Це вдалося зробити з другої спроби.

Про це повідомляє Bild у середу, 21 лютого.

Український дрон збив БпЛА РФ

Bild зазначає, те, що ще недавно вважалося науковою фантастикою, тепер вперше зафіксовано на відео. На опублікованих кадрах можна побачити боротьбу дронів у повітрі, тоді як їхні пілоти знаходяться на відстані від 10 до 50 км.

Українці створили своєрідну парасольку протиповітряної оборони, щоб завадити російським окупантам завдавати ударів безпілотниками. Їх збивають дронами-камікадзе.

На відео видно російський безпілотник з розмахом крил 2 м вартістю понад 10 000 євро. Він ніс вибухівку на позиції ЗСУ на правому березі Дніпра. Ворожий БпЛА зустрів український квадрокоптер вартістю 1 000 євро. З другої спроби дрон приземлив ворожий безпілотник.

"Незрозуміло, чи зіткнення призвело до вибуху в повітрі, чи обидва дрони впали разом", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо,  Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське виробництво дронів, снарядів, техніки — це виробництво нашої свободи. Зараз сучасні безпілотники дуже допомагають нашим військовим на фронті.

Також українські десантники знищили термінал Starlink, який росіяни використовували в зоні бойових дій. Його вдалося виявити завдяки вправній роботі українських операторів безпілотних літальних апаратів.

українці
безпілотники
Україна
окупанти
дрони

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