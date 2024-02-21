Український дрон вперше збив безпілотник окупантів, — Bild

Безпілотник російських окупантів. Фото: скриншот з відео

Український дрон вперше за два роки збив безпілотник російських окупантів. Це вдалося зробити з другої спроби.

Про це повідомляє Bild у середу, 21 лютого.

Український дрон збив БпЛА РФ

Bild зазначає, те, що ще недавно вважалося науковою фантастикою, тепер вперше зафіксовано на відео. На опублікованих кадрах можна побачити боротьбу дронів у повітрі, тоді як їхні пілоти знаходяться на відстані від 10 до 50 км.

Українці створили своєрідну парасольку протиповітряної оборони, щоб завадити російським окупантам завдавати ударів безпілотниками. Їх збивають дронами-камікадзе.

На відео видно російський безпілотник з розмахом крил 2 м вартістю понад 10 000 євро. Він ніс вибухівку на позиції ЗСУ на правому березі Дніпра. Ворожий БпЛА зустрів український квадрокоптер вартістю 1 000 євро. З другої спроби дрон приземлив ворожий безпілотник.

"Незрозуміло, чи зіткнення призвело до вибуху в повітрі, чи обидва дрони впали разом", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське виробництво дронів, снарядів, техніки — це виробництво нашої свободи. Зараз сучасні безпілотники дуже допомагають нашим військовим на фронті.

Також українські десантники знищили термінал Starlink, який росіяни використовували в зоні бойових дій. Його вдалося виявити завдяки вправній роботі українських операторів безпілотних літальних апаратів.