Українські десантники знищили Starlink росіян на фронті

Starlink, який використовували окупанти. Фото: скриншот

Українські десантники знищили термінал Starlink, який росіяни використовували в зоні бойових дій. Його вдалося виявити завдяки вправній роботі українських операторів безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомила пресслужба десантно-штурмових військ Збройних сил України у середу, 21 лютого.

Українські військові знищили Starlink

"Всі чули про те, що росіяни почали користуватися платформами супутникового зв’язку SpaceX, але досі відзняти їх нам не вдавалося", — говориться у повідомленні.

Військові нагадали, що компанія кілька разів відхрещувалася від чуток про постачання військам агресора своєї продукції.

Крадений або придбаний контрабандним шляхом модем виявили оператори розвідувальних БпЛА 71 єгерської бригади ЗСУ.

"А наші fpv-дрони не стерпіли неподобства і твердо стали на сторожі міжнародного права та ділової репутації поважної компанії:). Коротше, немає в окупантів старлінка", — відзвітували десантники.

Раніше ми повідомляли, що Росія використовує тисячі терміналів Starlink Ілона Маска. Вони були придбані в приватних російських фірм, які купували їх у посередників через сусідні з Російською Федерацією країни.

У Росії приватні продавці торгують терміналами Starlink. Вони працюють лише біля кордонів, особисті кабінети до мережі підключають через Польщу.