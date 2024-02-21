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Украинский дрон впервые сбил беспилотник оккупантов, — Bild

21 февраля 2024 14:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинский дрон впервые сбил беспилотник оккупантов, — Bild
Беспилотник российских оккупантов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский дрон впервые за два года сбил беспилотник российских оккупантов. Это удалось сделать со второй попытки.

Об этом сообщает Bild в среду, 21 февраля.

Украинский дрон сбил БпЛА РФ

Bild отмечает, что то, что еще недавно считалось научной фантастикой, теперь впервые зафиксировано на видео. На опубликованных кадрах можно увидеть борьбу дронов в воздухе, в то время как их пилоты находятся на расстоянии от 10 до 50 км.

Украинцы создали своеобразный зонтик противовоздушной обороны, чтобы помешать российским оккупантам наносить удары беспилотниками. Их сбивают дронами-камикадзе.

На видео видно российский беспилотник с размахом крыльев 2 м стоимостью более 10 000 евро. Он нес взрывчатку на позиции ВСУ на правом берегу Днепра. Вражеский БпЛА встретил украинский квадрокоптер стоимостью 1 000 евро. Со второй попытки дрон приземлил вражеский беспилотник.

"Непонятно, столкновение ли привело к взрыву в воздухе, или оба дрона упали вместе", — говорится в материале.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское производство дронов, снарядов, техники — это производство нашей свободы. Сейчас современные беспилотники очень помогают нашим военным на фронте.

Также украинские десантники уничтожили терминал Starlink, который россияне использовали в зоне боевых действий. Его удалось обнаружить благодаря искусной работе украинских операторов беспилотных летательных аппаратов.

украинцы
беспилотники
Украина
оккупанты
дроны

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