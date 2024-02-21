Зеленський розповів, як дрони допомагають ЗСУ на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське виробництво дронів, снарядів, техніки — це виробництво нашої свободи. Зараз сучасні безпілотники дуже допомогають нашим військовим на фронті.

Про це глава держави заявив у своєму Telegram в середу, 21 лютого, та показав кадри бійців з дронами на фронті.

Як дрони допомагають ЗСУ на фронті

"Наше українське виробництво дронів, снарядів, техніки — це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи", — сказав Зеленський.

Український дрон в небі. Фото: 111 ОБр ТрО

Військові керують дронами. Фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Український військовий з дроном на фронті. Фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Український військовий з дроном на фронті. Фото: 111 ОБр ТрО

Український військовий керує дроном. Фото: 56 ОМПБр

Українські військові керують дроном. Фото: 108 окрема бригада Сил ТрО

Український військовий керує дроном. Фото: 56 ОМПБр

Український військовий керує дроном. Фото: 241 ОБр ТрО

Український військовий запускає дрон. Фото: 80 ОДШБр

Президент також подякував усім, хто розвиває напрям безпілотних систем, впроваджує необхідні зміни та допомагає зберігати життя.

"Дякую всім, хто розвиває напрям безпілотних систем, впроваджує необхідні зміни, хто завдяки такій техніці допомагає зберігати життя наших воїнів та знищувати окупантів. Всім партнерам, які працюють з нами над виробництвом, кожній країні, яка допомагає своїми поставками", — йдеться у повідомленні президента.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський показав ексклюзивні кадри бійців аеромобільної бригади на фронті. Він назвав дії воїнів на фронті результативними та подякував їм за відвагу.

Також президент опублікував зворушливі знімки самовідданої роботи українських бойових медиків, які щодня допомагають українським воїнам. Зеленський подякував лікарям за саможертовну роботу заради України.