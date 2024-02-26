Українські артилеристи уразили окупантів — в 3-й ОШБр показали відео знищення піхоти

Ураження піхоти РФ. Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр

Бійці розвідувально-ударного підрозділу "Шершень" виявили ротацію ворога на фронті. Завдяки розвідданим воїни 3-ї окремої штурмової бригади завдали успішного удару по російській піхоті, яка саме зайшла в будівлю.

Відповідне відео опублікувала пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram в понеділок, 26 лютого.

Військові 3-ї ОШБр влучили в місце дислокації піхоти РФ

Українські розвідники РУП "Шершень" виявили ротацію ворожих військ. Згодом ці дані передали до 3-ї ОШБр, яка здійснила успішне ураження російської піхоти. Воїни точно влучили у будинок, де перебували російські солдати. На відео видно, як після влучання, місце розташування окупантів загорілося, ймовірно, більша частина з них загинули або поранені.

"Розвідниками РУП Шершень було виявлено ротацію ворога. Піхоту яка зайшла в будівлю було уражено прямим влучанням артилерії 3 ОШБр", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Авдіївкою військові першого механізованого батальйону 3-ї ОШБр помітили, що за їхнім авто з неба слідкує FPV-дрон. Бійці моментально відкрили вогонь по безпілотнику, тим самим запобігши влучанню дрони у їх авто.

Крім того, воїни 3-ї ОШБр за 15 хвилин знищили три російські БМП та 30 окупантів в Авдіївці. Таким чином військові розгромили штурм ворога.