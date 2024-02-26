Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Українські артилеристи уразили окупантів — в 3-й ОШБр показали відео знищення піхоти arrow

Українські артилеристи уразили окупантів — в 3-й ОШБр показали відео знищення піхоти

26 лютого 2024 13:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Українські артилеристи уразили окупантів — в 3-й ОШБр показали відео знищення піхоти
Ураження піхоти РФ. Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Бійці розвідувально-ударного підрозділу "Шершень" виявили ротацію ворога на фронті. Завдяки розвідданим воїни 3-ї окремої штурмової бригади завдали успішного удару по російській піхоті, яка саме зайшла в будівлю.

Відповідне відео опублікувала пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram в понеділок, 26 лютого.

Військові 3-ї ОШБр влучили в місце дислокації піхоти РФ

Українські розвідники РУП "Шершень" виявили ротацію ворожих військ. Згодом ці дані передали до 3-ї ОШБр, яка здійснила успішне ураження російської піхоти. Воїни точно влучили у будинок, де перебували російські солдати. На відео видно, як після влучання, місце розташування окупантів загорілося, ймовірно, більша частина з них загинули або поранені.

"Розвідниками РУП Шершень було виявлено ротацію ворога. Піхоту яка зайшла в будівлю було уражено прямим влучанням артилерії 3 ОШБр", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Авдіївкою військові першого механізованого батальйону 3-ї ОШБр помітили, що за їхнім авто з неба слідкує FPV-дрон. Бійці моментально відкрили вогонь по безпілотнику, тим самим запобігши влучанню дрони у їх авто.

Крім того, воїни 3-ї ОШБр за 15 хвилин знищили три російські БМП та 30 окупантів в Авдіївці. Таким чином військові розгромили штурм ворога.

війна
Україна
відео
Росія
атака
штурмова бригада
3 ОШБр

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі