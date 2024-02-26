Запобігли влучанню по авто — бійці 3-ї ОШБр ліквідували ворожий дрон під Авдіївкою

Падіння збитого російського дрона. Фото: скриншот з відео 3-ї ОШБр

Під Авдіївкою, що на Донеччині, українські воїни першого механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади помітили, що за їхнім авто з неба слідкує FPV-дрон. Військові запобігли влучанню безпілотника, відкривши вогонь по ньому на ходу.

Про це повідомила пресслужба 3-ї штурмової бригади у Telegram.

Знищення ворожого дрона під Авдіївкою

Двоє українських військових переїжджали між позиціями в Авдіївці. При цьому вони помітили в небі дрон РФ, який вів військових. Ворожий БпЛА успішно ліквідовано завдяки швидкій реакції та влучанню воїнів. У 3-й ОШБр поділилися ексклюзивними кадрами з місця події, на яких видно падіння безпілотника загарбників та перші емоції військових.

"Бійці переїжджали між позиціями в Авдіївці, коли помітили, як їхнє авто з неба веде ворожий дрон. Завдяки моментальній реакції та влучному вогню на ходу вдалося ліквідувати FPV окупантів, який збирався ліквідувати наших", — йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, під Бахмутом Донецької області українські прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" також знищили ворожий дрон завдяки успішному скиданню гранат з безпілотників.

Також ми писали про те, що бійці 23-ї ОМБр знищили російського окупанта на Авдіївському напрямку. Для цього вони використали ударний дрон.